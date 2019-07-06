ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

فرجاني ساسي

نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".

وتابع نجم تونس: "لا أدري من يأتون بهذه الشائعات، فبعد أن قالوا إن المساكني خاصم الصرارفي، أشاعوا أن ساسي غضب لأن المدرب لم يشركه، وأنني غادرت احتجاجًا على عدم مشاركتي ضد موريتانيا وهذا ليس صحيحا". وحول حظوظ تونس أمام غانا، قال: "ستكون لنا ردة فعل قوية وسنقدم أداء أفضل من الأداء الذي قدمناه في الدور

وتابع نجم تونس: "لا أدري من يأتون بهذه الشائعات، فبعد أن قالوا إن المساكني خاصم الصرارفي، أشاعوا أن ساسي غضب لأن المدرب لم يشركه، وأنني غادرت احتجاجًا على عدم مشاركتي ضد موريتانيا وهذا ليس صحيحا".



وحول حظوظ تونس أمام غانا، قال: "ستكون لنا ردة فعل قوية وسنقدم أداء أفضل من الأداء الذي قدمناه في الدور الأول، لأننا عقدنا العزم على الذهاب بعيدًا في البطولة التي شهدت أول مفاجأة بخروج المغرب على يد بنين، وتابعنا المباراة وكنا نأمل أن يتأهل منتخب المغرب باعتباره منتخبًا عربيا، لكن لكرة القدم أحكامها.. كما تابعنا مباراة السنغال وأوغندا التي أكدت أنه ليس هناك منتخبات صغيرة".



وأتم فرجاني ساسي: "نواصل تحضيراتنا لمباراة غانا في أجواء تفاؤلية ومتميزة وإن شاء الله نكون جاهزين وفي يومنا، لنقدم مباراة كبيرة ونتأهل إلى ربع النهائي".

