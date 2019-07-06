رياضة

ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".
وتابع نجم تونس: "لا أدري من يأتون بهذه الشائعات، فبعد أن قالوا إن المساكني خاصم الصرارفي، أشاعوا أن ساسي غضب لأن المدرب لم يشركه، وأنني غادرت احتجاجًا على عدم مشاركتي ضد موريتانيا وهذا ليس صحيحا". وحول حظوظ تونس أمام غانا، قال: "ستكون لنا ردة فعل قوية وسنقدم أداء أفضل من الأداء الذي قدمناه في الدور
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مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب يلهمنا أمام الجزائر

أعرب مدرب منتخب غينيا، بول بوت، عن ثقته بقدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دور الـ16 من منافسات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال بوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت مباريات الجزائر في البطولة، وأرى أننا قدمنا مباريات قوية للغاية، وما كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وبشكل عام إذا نظرنا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بالفيفا، فسنجد أننا نبتعد عن الجزائر بمركز واحد فقط، ولكن ذلك لا يقلل أيضًا من الجزائر التي ظهرت بصورة قوية للغاية في تلك البطولة حتى الآن".
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لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
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رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".
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تونس تتأهل لمواجهة غانا في ثمن نهائي كأس الأمم

واصل المنتخب التونسي عروضه السيئة وأداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، ولم يحقق منتخب النسور أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
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مدرب تونس يسخر من المطالبة بمشاركة فرجاني ساسي

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس السبب حول عدم مشاركة فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب بلاده في مباراة نسور قرطاج اليوم الجمعة، أمام نظيره المالي في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث قال المدير الفني الفرنسي "أشكر الله أنه لا يوجد أكثر من لاعب بمنتخب تونس، يلعب في الدوري المصري، لأن في هذه الحالة سأكون مضطرًا لإشراك كل لاعب تنادي الجماهير على اسمه في المدرجات".
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أحمد مرتضى يحضر مباراة تونس وأنجولا بقميص فرجاني

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على التواجد في استاد السويس، لمؤازرة نسور قرطاج أمام منتخب أنجولا فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مرتديًا قميص فرجاني ساسي، في إطار دعمه لنجم نسور قرطاج خلال مهمته رفقة منتخب بلاده مساء اليوم، وفتح الاستاد أبوابه في الساعة الواحدة ظهرًا لاستقبال الجماهير حتى السابعة من مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما شهد دخول الجماهير من كل الطوائف والفئات من شباب وعائلات وعدد من روابط الجماهير الزملكاوية في السويس والقاهرة.
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