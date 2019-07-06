رياضة

رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".
وأضاف رايولا بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "نحن نعمل على تحقيق تلك الرغبة، فالكل كل يعرف شعور بوجبا، لا يمكنني التحدث أكثر من ذلك في هذا الأمر، فنحن نعيش اليوم بيومه". ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا بشدة، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 168 مليون يورو للتفريط في خدمات
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مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
بول بوجبا

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.
بوجبا‎

بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.
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هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

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