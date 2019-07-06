رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

بول بوجبا

مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".

وأضاف رايولا بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "نحن نعمل على تحقيق تلك الرغبة، فالكل كل يعرف شعور بوجبا، لا يمكنني التحدث أكثر من ذلك في هذا الأمر، فنحن نعيش اليوم بيومه". ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا بشدة، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 168 مليون يورو للتفريط في خدمات

وأضاف رايولا بحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "نحن نعمل على تحقيق تلك الرغبة، فالكل كل يعرف شعور بوجبا، لا يمكنني التحدث أكثر من ذلك في هذا الأمر، فنحن نعيش اليوم بيومه".



ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا بشدة، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 168 مليون يورو للتفريط في خدمات نجمها الفرنسي، وهو الرقم الذي يرفض ريال مدريد دفعه، في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها حتى الآن، وعلى رأسها التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.



ويحاول رايولا في الوقت الحالي وضع مانشستر يونايتد تحت الضغط من أجل الموافقة على تخفيض المبلغ المطلوب لبيع بوجبا، خاصة أن ريال مدريد يرغب في بيع كل من جاريث بيل وإيسكو، وبالتالي من الممكن أن تكون الوجهةالمقبلة لأي منهما هي مانشستر يونايتد لتسهيل إتمام صفقة بوجبا.