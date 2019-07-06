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أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
الفنان الراحل عزت أبو عوف كان يعاني من مشكلات فى الكبد والقلب، وأٌقيم عزاؤه مساء الثلاثاء 2 يوليو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة، وفي مقدمتهم: عادل إمام وعبد الرحمن أبو زهرة وريهام عبد الغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبد العزيز
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سمية الخشاب تشكر ضابط شرطة أنقذها: تحيا مصر

أشادت الفنانة سمية الخشاب بموقف ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها بعد أن تمزق وهي على طريق سفر، وحرصت على توجيه الشكر له، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للضابط الذي ساعدها على الطريق، وعلّقت قائلة: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي".
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محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
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محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة (فيديو)

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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