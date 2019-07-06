أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

عزت أبو عوف

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".

الفنان الراحل عزت أبو عوف كان يعاني من مشكلات فى الكبد والقلب، وأٌقيم عزاؤه مساء الثلاثاء 2 يوليو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسة، وفي مقدمتهم: عادل إمام وعبد الرحمن أبو زهرة وريهام عبد الغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبد العزيز