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الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الاحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 37شبين الكوم 23 36طنطا 24 36دمنهور 24 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 24 31السلوم 24 32سيوة 25 41بورسعيد 26 32دمياط 25 31الزقازيق
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي -في-إستاد-القاهرة (3)

السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (5)

مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبدالله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبد الله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي، وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
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طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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