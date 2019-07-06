الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الاحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 37شبين الكوم 23 36طنطا 24 36دمنهور 24 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 32مطروح 24 31السلوم 24 32سيوة 25 41بورسعيد 26 32دمياط 25 31الزقازيق