إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

حادث - صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.

فور ورود البلاغ، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السيارة ربع النقل ودهس التوك توك. وتنوعت الإصابات بين كسور متفرقة واشتباه مابعد الارتجاج، وتلقوا الإسعافات اللازمة، واحتجزوا في المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية. وتحرر