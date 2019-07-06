جريمة

إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
حادث - صورة أرشيفية
حادث - صورة أرشيفية
أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.
فور ورود البلاغ، هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السيارة ربع النقل ودهس التوك توك. وتنوعت الإصابات بين كسور متفرقة واشتباه مابعد الارتجاج، وتلقوا الإسعافات اللازمة، واحتجزوا في المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية. وتحرر
اقرأ المزيد
طلاق

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
نبيل-صادق-النائب-العام

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
قائمة-المنقولات-فى-الزواج

زوجة تطلب الخلع: «يخدمني ويعاملني كأني ضيفة»

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها الذى تزوجته لمدة 5 أشهر فقط، وذلك لتيقنها أنه لم يكن يرغب فى الزواج بها، وأنه فقط تزوجها إرضاءً لأولاده الذين أجبروه على الزواج، رغبة منهم فى الاطمئنان عليه بوجود مؤنس له فى وحدته بعد وفاة والدتهم، ورأت صاحبة الدعوى فى الخلع وسيلة لإبراء زوجها من كل الالتزامات التى كان سيتكبدها لو طلبت منه الطلاق، علاوة على تقديرها واحترامها مشاعره ورغبته فى الوفاء لزوجته بعدم الزواج بغيرها، قائلة: "يكفيني أنني عرفت أن هذه النوعية من البشر ما زالت موجودة".
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق

بسبب الحر.. مصرع 4 أشخاص غرقًا في بحر جمصة

لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في منطقة 15 مايو التابعة لمدينة جمصة، ويكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال الغرقى من المياه بمساعدة الأهالي، حيث نزلوا إلى بحر جمصة بغرض السباحة وتلطيف درجة حرارة أجسادهم للهروب من حرارة الجو، وعدم تمكنهم من السباحة ودخولهم في عمق المياه، جرفهم التيار فغرقوا. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى القسم عن غرق أشخاص في جمصة.
انقلاب-سيارة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى "اتجاه القاهرة" أمام مزارع دينا بوادي النطرون، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب انفجار إطار السيارة فانقلبت، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى.
حادث-تصادم

مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وذلك في حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية العاقولة، بنطاق مركز بلطيم. على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى، وبرج البرلس وكفر الشيخ العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
حادث-تصادم

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org