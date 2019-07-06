شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

سامح شكري وزير الخارجية

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.

أوضح حافظ، أن أبرز الجلسات مناقشة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الإفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية، فضلا عن التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية