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شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.
أوضح حافظ، أن أبرز الجلسات مناقشة تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الإفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية، فضلا عن التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية
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السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (5)

مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبدالله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبد الله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي، وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
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شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
سامح-شكرى (1)

شكري: لن نفرط في أي ذرة رمل من سيناء لصالح أي دولة

أجرت وكالة "روسيا اليوم"، حوارا مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، رد فيه على إداعاءات إقامة دولة فلسطينية في سيناء كوطن بديل، قائلا: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي، وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش - 2019) كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية.
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السيسي: ندعم جهود تسوية النزاعات في إفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة، ويلتقي نيوسي خلال زيارته عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها اقتصاديا وتجاريا، كما أنه يشارك في منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ووزير شئون مجلس النواب.
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