اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»
الزوجة: «اكتشفت بعد زواجنا أنه مريض بما يسمى بـ«متلازمة السمك» وهو خلل وراثي في أحد الجينات ليصبح الجسم غير قادر على إنتاج الإنزيم الذي يفكك الرائحة الكريهة»
تحرير:محمد رشدي
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
خلافات زوجية
جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
تقول «اشتياق» 32 سنة، إنها تزوجت من «صابر»، منذ سنة وكان زواجا تقليديًا، بعد أن رشحه لها أحد الأقارب، ووافقت عليه بسبب تأخرها في سن الزواج، بالرغم من عدم التوافق الفكري بينهما بسبب اختلافهم افي درجة التعليم.
تضيف الزوجة، «بعد زواجنا وأثناء شهر العسل، لاحظت وجود رائحة كريهة
تقول «اشتياق» 32 سنة، إنها تزوجت من «صابر»، منذ سنة وكان زواجا تقليديًا، بعد أن رشحه لها أحد الأقارب، ووافقت عليه بسبب تأخرها في سن الزواج، بالرغم من عدم التوافق الفكري بينهما بسبب اختلافهم افي درجة التعليم.
تضيف الزوجة، «بعد زواجنا وأثناء شهر العسل، لاحظت وجود رائحة كريهة تنبعث من جسده، رائحة أسوأ من رائحة العرق، وكنت أخجل من أتحدث معه في ذلك الأمر، لكي لا أتسبب له في أي إحراج، وكنت أقوم بشراء مزيلات عرق من أغلى الأنواع له، وأهديها له بحجة أنني أحب تلك الروائح».
وأضافت «كانت المزيلات التي كنت أشتريها له تقوم بإخفاء رائحته، ولكن لوقت قصير لا يتعدى النصف ساعة، ثم تبدأ رائحته الكريهة في الظهور مرةً أخرى، وكان قد مرت أشهر قليلة على زواجنا، فصارحته بما أشتَم منه في محاولة لفهم سبب تلك الرائحة، فأخبرني بأنه مريض بما يسمى بـ«متلازمة السمك»، وهي متلازمة تحدث نتيجة وجود خلل وراثي في أحد الجينات، ليصبح الجسم غير قادر على إنتاج الإنزيم الذي يقوم بتفكيك مركب ثلاثي ميثيل الأمين ذي الرائحة الكريهة، وبالتالي تصدر عن الجسم رائحة السمك المتعفن أو البيض الفاسد وتخرج تلك الرائحة من خلال التنفس أو التعرُّق».
وتتابع الزوجة: «علمت منه أن مرضه ليس له علاج، وهو يحاول أن يتغلّب على تلك الرائحة بواسطة مزيلات العرق، ولكنها لا تكفي، فطلبت منه الطلاق لأنه لم يخبرني بمرضه قبل زواجنا، وكان لابد من إخباري وأنا أقرر إذا كنت أعيش معه أم لا».
وأوضحت الزوجة في حديثها لـ«التحرير»، أن زوجها رفض تطليقها إلاّ بعد التنازل له عن مستحقاتها، بالإضافة إلى قائمة المنقولات، فرفضت ولجأت للمحكمة أطلب الطلاق منه للضرر واستحالة العشرة بيننا.
وفي سياق مواز، طلبت ربة منزل، الطلاق من زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية، تقول "شروق"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها.
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وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع إدارة عمله وهو في منزله، فصمت ولم أشغل بالي بعمله، إلى أن زارنا والده في المنزل، ووبّخه بسبب عدم ذهابه إلى عمله بانتظام، ووجدته يبرر له بأنه لا يتغيب إلاّ لأسباب مرضية تتعلق به أو بي على غير الحقيقة، ولكنني أيضاً لم أشغل نفسي بسبب كذبه على والده وخوفه الشديد منه خاصةً وأنه رجل بالغ، ومسئول عن إدارة منزل.
أردفت: «بعد مرور 4 أعوام، مات والد زوجي، ولاحظت اختلافا تاما في شخصية زوجي، وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل، مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن"، ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة، بالإضافة إلى انقطاعه التام عن العمل، حتى طُرد منه، ولم أفهم سبب التغيرات الحادة التي طرأت عليه، إلى أن واجهني بالحقيقة، بأنه معقّد بسبب والده وعنفه الشديد معه، وأنه بعد الوفاة، انفتح أكثر على العالم، وأراد أن يفعل الأشياء التي حُرم منها وهو صغير وساءت حالته حتى أصبح لا يذهب لعمله حتى تم فصله».