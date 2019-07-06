لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الشناوي

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.

وكان لاسارتي قد أوضح في تصريحات صحفية أن منتخب مصر يسير بشكل جيد في البطولة وحقق المطلوب في الدور الأول، ولكن من الصعب التكهن بسيناريو مباراة جنوب إفريقيا اليوم، خاصة أنه لم يشاهد مباريات منتخب الأولاد خلال البطولة حتى يمكنه الحكم على مستوى المنافس في مباراة الغد. وأشار إلى أنه يتابع الأداء الجيد للاعبي

وكان لاسارتي قد أوضح في تصريحات صحفية أن منتخب مصر يسير بشكل جيد في البطولة وحقق المطلوب في الدور الأول، ولكن من الصعب التكهن بسيناريو مباراة جنوب إفريقيا اليوم، خاصة أنه لم يشاهد مباريات منتخب الأولاد خلال البطولة حتى يمكنه الحكم على مستوى المنافس في مباراة الغد.



وأشار إلى أنه يتابع الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن أشرف ومروان محسن، مؤكدًا أنه سعيد بمستوى محمد الشناوي الذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات.



وتطرق لاسارتي للحديث عن الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظي به مباريات المنتخب الوطني في استاد القاهرة، مؤكدا أن الدعم الجماهيري أكثر من رائع، وأن الحضور المكثف في المدرجات يمنح الملعب شكلا جماليا مميزا.