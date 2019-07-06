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مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
حريق مستشفى الشاطبي
حريق مستشفى الشاطبي
لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
فى الوقت نفسه، أعلنت إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، اليوم السبت، إعادة فتح قسم وعمليات الطوارئ بمستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد للعمل بعد الاطمئنان على جاهزية غرف العمليات وغرفة العناية المركزة للعمل عن طريق فريق متخصص من الإدارة الهندسية. وأكد أنه تم إجراء
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خبز-عيش

هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
توت-عنخ-آمون

بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

فى خطوة أقل ما يقال عنها إنها انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت دار «كريستيز» للمزادات بلندن يوم الخميس الماضى مزادا علنيا لبيع تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني، أى ما يعادل 6 ملايين دولار، إلى جانب 32 قطعة أثرية مصرية أخرى، ضاربة بعرض الحائط جميع تحركات الحكومة المصرية القانونية والدبلوماسية والقضائية والمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية لوقف عملية البيع وإعادة التراث المصري، خاصة بعدما أكدت الحكومة المصرية أنها تمتلك أدلة تثبت أن هذه القطع الأثرية مصرية بنسبة 100%.
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المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
اتوبيسات

مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
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طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
طقس-حار (2)

الأرصاد تعلن طقس الغد.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
حقل-نفطي-في-ليبيا

حريق حقل نفط في ليبيا.. و30 ألف برميل خسائر يومية

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن حريقا نشب في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي جنوب شرق ليبيا، ما يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي حوالي 155 ألف برميل في اليوم. وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".
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