جريمة

استولت على 20 مليونا.. قصة سيدة هزت الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حلم الثراء السريع راودها منذ صغرها، وعرفت طريق المال عبر شركة تصدير واستيراد، ومع نهمها الشديد للمال وقعت في دائرة الحرام، وحررت ضدها محاضر بالتبديد، ورغم ذلك لم تيأس من تحقيق حلمها بأن تصبح سيدة أعمال مرموقة فهداها تفكيرها إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في قطاع الخدمات البترولية نظير أرباح ضخمة تُصرف كل شهر، ومع حَبك قصتها وادعائها معرفة مسؤولين بالقطاع البترولي، ألقى المواطنون بـ«تحويشة العمر» في حجرها حتى وصل إجمالي ما تلقته إلى نحو 20 مليون جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح ومع تهربها حررت ضدها عدة بلاغات تتهمها بالنصب.
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بورود بلاغ من مالك شركة نقل ومقاولات وآخرين، ضد مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، سبق اتهامها في قضية تبديد، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه. وأكدت
اقرأ المزيد
انتحار

انتحار فتاة في الفيوم بسبب أعباء «شغل البيت»

أقدمت فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، على الانتحار متناولةً أقراص مكافحة تسوس القمح، بعدما ضاق بها الحال وساءت حالتها النفسية جراء تعمد والدتها تكليفها بأعمال منزلية كثيرة، وإلقاء كل الأعباء عليها، بقصد تعليمها واجبات المنزل، لتأهيلها للزواج وتحمل المسؤولية، إلا أنها لم تتحمل ذلك فتخلصت من حياتها بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح ولم يتمكن أهلها من إسعافها فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر. ف. ع" 16 عاما، مقيمة بسيلا بدائرة المركز على أثر تناول مادة سامة.
طلاق

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
حادثة-توك-توك

إصابة 5 أشخاص دهستهم سيارة نقل على طريق جمصة الدولي

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة وسحجات، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل في مركبة توك توك كانت تنقلهم على الطريق أمام منطقة القطنة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم، عن وصول 5 أشخاص مصابين ادعاء حادث طريق إلى مستشفى جمصة، وبالمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق الذي فقد السيطرة على السيارة فصدمهم، ثم فرّ عقب وقوع الحادث.
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
القبض-على-متهم

موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
سمك-وجمبرى (2)

ضبط 5 أطنان «سبيط أجنبي» فاسدة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر داخل الثلاجات الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين بورود معلومات تفيد قيام صاحب ثلاجة غير مرخصة بتخزين كمية كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة وعدم حصول صاحبها على تراخيص تخزينها فى الثلاجات، ما يهدد حياة المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org