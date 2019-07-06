السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.

ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس