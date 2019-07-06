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السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مباراة جنوب إفريقيا

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة على ستاد القاهرة، وذلك وفقا لما ذكره التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له. ويواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.
ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (5)

مستشفى الشاطبي تكشف سبب وفاة «مريضة الحريق»

لقيت سيدة مصرعها بمستشفى الأميري الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، بعد نقلها من مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد، إثر حريق شب في قسم الطوارئ مساء أمس الجمعة بالمستشفى، وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة المتوفاة لسيدة بعد نقلها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكانت محجوزة في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي نتيجة موت جذع المخ منذ أسبوعين وتوفيت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الحالة المرضية المتقدمة التي كانت عليها وليس بسبب الحريق الذي نشب.
وزير الخارجية يترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة يومي 4 و 5 يوليو الجاري بنيامي عاصمة النيجر، والتي يعقبها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، غدا الأحد. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي.
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبدالله عصر يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لمحكمة النقض

أدى المستشار عبد الله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي، وبذلك يتولى عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. وعصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.
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أعضاء "نضف شجع": مونديال روسيا كلمة السر في نجاحها

لم تمض ساعات قليلة على ختام حفل الافتتاح الأسطوري لكأس الأمم الإفريقية، خلال المباراة التي جمعت فريقي "مصر" و"زيمبابوي"، حتى انتشرت على السوشيال ميديا بشكل كبير حملة "نضف شجع" التي أطلقها عدد من الشباب المشجعين من خلال تنظيف المدرجات في الاستادات، وهى الحملة التي تفاعل معها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشاد بها، كما تبناها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. "التحرير" التقت أعضاء الحملة للتعرف على أهدافها وكيف نجحت في الوصول إلى المواطنين ورد فعلهم عقب إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتبني وزارة الشباب والرياضة لها.
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مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

أول تعليق من السيسي بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

في أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاحية بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهر، قال إن استضافة مصر للبطولة رسالة تأكيد على متانة علاقة مصر بأشقائها في إفريقيا. واضاف الرئيس السيسي، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن فوز منتخب مصر يسعد الجماهير، ويدفع الشباب لتشجيع منتخب بلاده، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله الأجهزة التنفيذية خلال بطولة الأمم الإفريقية. وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا للرئيس السيسي، في أثناء حضوره افتتاح البطولة.
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السيسي يصل استاد القاهرة لافتتاح «كان 2019»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لافتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، في 4 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، وهذه النسخة مميزة إذ أنه يشارك فيها لأول مرة 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا كما جرت العادة، وحصلت مصر على شرف تنظيم «كان 2019» بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي «الكاف» التنظيم من دولة الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها.
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