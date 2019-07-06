رياضة

مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب يلهمنا أمام الجزائر

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
منتخب بنين
منتخب بنين
أعرب مدرب منتخب غينيا، بول بوت، عن ثقته بقدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دور الـ16 من منافسات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال بوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت مباريات الجزائر في البطولة، وأرى أننا قدمنا مباريات قوية للغاية، وما كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وبشكل عام إذا نظرنا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بالفيفا، فسنجد أننا نبتعد عن الجزائر بمركز واحد فقط، ولكن ذلك لا يقلل أيضًا من الجزائر التي ظهرت بصورة قوية للغاية في تلك البطولة حتى الآن".
وأضاف مدرب غينيا: "أرى أن مدرب الجزائر جمال بلماضي يقدم عملا كبيرا، ويجب تهنئة الجزائر على ما قدمته في مباريات دور المجموعات، ومن ثم علينا أن نقدم 200% من مستوانا كي نتمكن من التأهل من تلك المباراة". وتطرق بوت للحديث عن نقاط القوة والضعف في منتخب الجزائر بشكل ساخر قائلًا: "لا أملك حقيقة تكتيكية كي
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محمد-الشناوي (2)

لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".
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ساسي: جاهز لموقعة غانا.. ولم أغادر المعسكر غاضبًا

نفى فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، ما تردد حول غضبه بسبب عدم إشراكه في مباراة منتخب بلاده في كأس الأمم أمام موريتانيا، وقال نجم الزمالك: "أنفي جملة وتفصيلا عدم رضائي عن اختيارات المدرب وعدم إشراكه لي، وأنا أعتبر نفسي من الركائز المؤثرة في منتخب تونس وهذه الكأس الإفريقية الثالثة لي، أي لدي من الخبرة التي تساعدني على إفادة المجموعة، وأنا جاهز كما يجب لمباراة غانا ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب وأنا أحترم رأيه واختياراته.. وأنا مدين للمنتخب وللاتحاد التونسي لكرة القدم الذي تكفل بعلاجي حين تعرضت للإصابة مع الزمالك".
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المغرب-و كوت ديفوار (4)

«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
السنغال-وكينيا‎ (6)

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
فرحة-لعيبة المغرب (1)

خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
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