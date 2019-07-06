مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب يلهمنا أمام الجزائر

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

منتخب بنين

أعرب مدرب منتخب غينيا، بول بوت، عن ثقته بقدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دور الـ16 من منافسات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال بوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت مباريات الجزائر في البطولة، وأرى أننا قدمنا مباريات قوية للغاية، وما كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وبشكل عام إذا نظرنا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بالفيفا، فسنجد أننا نبتعد عن الجزائر بمركز واحد فقط، ولكن ذلك لا يقلل أيضًا من الجزائر التي ظهرت بصورة قوية للغاية في تلك البطولة حتى الآن".

وأضاف مدرب غينيا: "أرى أن مدرب الجزائر جمال بلماضي يقدم عملا كبيرا، ويجب تهنئة الجزائر على ما قدمته في مباريات دور المجموعات، ومن ثم علينا أن نقدم 200% من مستوانا كي نتمكن من التأهل من تلك المباراة". وتطرق بوت للحديث عن نقاط القوة والضعف في منتخب الجزائر بشكل ساخر قائلًا: "لا أملك حقيقة تكتيكية كي

وأضاف مدرب غينيا: "أرى أن مدرب الجزائر جمال بلماضي يقدم عملا كبيرا، ويجب تهنئة الجزائر على ما قدمته في مباريات دور المجموعات، ومن ثم علينا أن نقدم 200% من مستوانا كي نتمكن من التأهل من تلك المباراة".



وتطرق بوت للحديث عن نقاط القوة والضعف في منتخب الجزائر بشكل ساخر قائلًا: "لا أملك حقيقة تكتيكية كي أوزعها على الإعلام، ولكن بشكل عام سأحاول إيقاف هجوم الجزائر، خاصة في الكرات العالية".



واختتم مدرب غينيا بالحديث عن مفاجأة بنين التي أطاحت أمس بالمغرب من دور الـ16 بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن تلك المباراة ستكون مصدر الإلهام لفريقه دون شك، ولكنه يملك في الوقت ذاته طرقا خاصة لتحفيز لاعبيه بعيدًا عن تلك المباراة.