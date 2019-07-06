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«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

الحكومة التونسية قررت حظر النقاب بعد التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي هزت العاصمة التونسية منذ أكثر من أسبوع، وتبنى التجيرات تنظيم "داعش" الإرهابي.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
منتقبات في تونس
منتقبات في تونس
منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
كما جاء القرار الحكومي بالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر آخر ابتداء من 5 يوليو الجارى. هذا القرار بعودة حظر النقاب يعيد الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منذ سنوات. وكشفت بعض التقارير الأمنية التونسية عن استغلال بعض المجرمين والمتطرفين النقاب
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آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
حفتر

حفتر: هدفنا تحرير طرابلس.. وليس السيطرة على النفط

صرح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بأن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس، والهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، وليس السيطرة على النفط، فالجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية، موضحا أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، كما أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط، وذلك بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية لتحرير طرابلس

دفع الجيش الوطني الليبي، الجمعة، بكتائب عسكرية للمشاركة في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجيش، إن تحرك هذه القوات يأتي ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية. وأشار الجيش إلى أن هذه القوات تتمتع بخبرة قتالية كبيرة في كيفية التعامل مع الجماعات الإرهابية، إذ شاركت من قبل في معارك تحرير بنغازي و درنة. وأكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وتحريرها من الإرهاب، وليس السيطرة على النفط.
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نقاب

رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
السبسي

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
السبسي

من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
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