«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

الحكومة التونسية قررت حظر النقاب بعد التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي هزت العاصمة التونسية منذ أكثر من أسبوع، وتبنى التجيرات تنظيم "داعش" الإرهابي.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.

كما جاء القرار الحكومي بالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر آخر ابتداء من 5 يوليو الجارى. هذا القرار بعودة حظر النقاب يعيد الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منذ سنوات. وكشفت بعض التقارير الأمنية التونسية عن استغلال بعض المجرمين والمتطرفين النقاب

كما جاء القرار الحكومي بالتزامن مع تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر آخر ابتداء من 5 يوليو الجارى.

هذا القرار بعودة حظر النقاب يعيد الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منذ سنوات.

وكشفت بعض التقارير الأمنية التونسية عن استغلال بعض المجرمين والمتطرفين النقاب للتخفي أو للتنقل فى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحكومية واستهداف قوات الجيش والشرطة.

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وعادة لا يغيب ملف "النقاب" عن واجهة الأحداث في تونس، ففي كل مرة يعود هذا الموضوع ليطفو على السطح من جديد وليثير اهتمام وحديث الرأي العام.

التفجيرات والنقاب

وربط الكثير من المراقبين بين قرار حظر النقاب والتوتر الذي تشهده تونس بعد التفجيرات الانتحارية التي هزت العاصمة التونسية منذ أكثر من أسبوع والتي أوقعت قتلى وجرحى، وتبنى التفجيرات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشهدت تونس يوم 27 يونيو، تفجيرين إرهابيين متزامنين، الأول وقع في شارع شارل ديجول القريب من شارع الحبيب بورقيبة وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين.

أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني، وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.

كما شهدت العاصمة تونس، مساء الثلاثاء الموافق 2 يوليو عملية أمنية أسفرت عن تفجير إرهابي نفسه بمنطقة الانطلاقة بالعاصمة بعد محاصرته من قبل وحدات الأمن ، وفقا لـ "سبوتنيك".

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واختلطت التأويلات الأمنية بالحرية الشخصية التي يكفلها القانون التونسي، حيث انقسم التوانسة حول حظر النقاب بين من رأى أنه حرية شخصية لا يجب منعها، وبين من أكد أنها ضرورة أمنية في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها البلاد مؤكدين أنها خطوة يجب اتخاذها، نظرا لارتداء بعض المتهمين كانوا ذكورا يتنكرون من خلال ارتداء النقاب.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجأون للنقاب للتخفي".

الشرارة الأولى

ويسعى يوسف الشاهد لتقديم نفسه كمناهض لفكر حركة النهضة التونسية التى تسعى للسيطرة على مقاليد الحكم فى البلاد، وهو ما يفسر أسباب اتخاذه لقرار حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية وهو القرار الذى ترفضه حركة النهضة.

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وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية أن حظر النقاب شرارة أولى لمعارك الشاهد مع النهضة في تونس حيث يتجه التحالـف البرلماني والحكومي بين حركة النهضة وحزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التصدع مع اقتراب موعدالانتخابات التشريعية، وهو ما كشف عنه قرار الشاهد بحظر النقاب داخل المؤسسات العمومية.

ويقول متابعون للشأن التونسي إن حظر النقاب سيكون الشرارة الأولى لمواجهة انتخابية حامية بين الحزبين اللذين يمتلكان أكبر كتلتين في البرلمان، والمرشحين لمواقع متقدمة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.

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وكانت الجزائر قد منعت في ديسمبر الماضي ، ارتداء النقاب في المؤسسات الجامعية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية عن هذا القرار، وقد تم حينها إرسال "منشور'' إلى رؤساء المؤسسات الجامعية.