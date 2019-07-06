مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

Aladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتوني الشهير الحامل لنفس الاسم في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق أضعاف ميزانيته والتي تقدر بـ183 مليون دولار. وتعيد "ديزني" اكتشاف الأفلام التي قدمتها في التسعينيات من جديد، بتحويل النسخ الكرتونية إلى نسخ حية كما