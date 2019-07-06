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«نفس الفلاح».. قراءة في كتاب «الفلاحون» 1-2

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
فلاحون- تصوير: سلوى رشاد
فلاحون- تصوير: سلوى رشاد
فوتوغرافيا: سلوى رشاد
ربما يكون الأب اليسوعي هنري عيروط (1907- 1969) من أوائل من كتبوا بعمق عن الفلاح المصري في كتابه المهم "الفلاحون"، وبالأخص عن "نفس الفلاح"، التي خصص لها فصلا، تلك المساحة غير المرئية التي لا يمكن أن تُرى بأي أجهزة أو إحصائيات غير الملاحظة والخبرة الإنسانية والتفهم القائم على المعايشة لهذه "النفس"، التي قضى
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كاميرا

عصر الاستهلاك السريع للنجوم اللامعة

هذا عصر السرعة الفائقة، والثورة الرقمية الهادرة بالتغيرات والتحولات التى سرعان ما تنسخ ذاتها، وفى ظل ثورة السرعة، وطبيعة التحولات المتغيرة، نبدو عاجزين حينا، وراصدين أحيانا لما يجرى حولنا؛ لأن الآلة الاصطلاحية تبدو غير قادرة على العمل وهى التى شكلتنا عقليا، وصاغت مقارباتنا لفهم أنفسنا ومجتمعاتنا ورؤيتنا للعالم. الحياة المصرية وما بعدها تراكمت معها عوالم كاملة من النظريات والأفكار، والفلسفات والأنساق اللغوية والاصطلاحية ساهمت فى صياغة عيوننا ورؤانا وأحاسيسنا وثقافتنا العالمة وذائقاتنا.
الدكتور-محى-الدين عفيفى (2)

الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..
مسجد-خوند-اصلباى بالفيوم (1)

من أفسد أملاكي فقد ظلم

مسجد خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى، الكائن بمحافظة الفيوم منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، والمبنى من الحجر، قام مهندسو وزارة الآثار المصرية "بتمحيره" و"تبييضه" بمنتهى الثقة بطريقة فجة أخفت ملامحه الأصلية، وأساءت إلى الأثر بصورة يصعب معها إعادته إلى صورته الأولى كما يقول الأثرى المهندس محمود الطوخى، الذى يؤكد أن عملية التمحير الضارة التى نفذها المقاول لا بد أنها استلزمت "زنبقة" الحجر، أى تحفيره بالأجنة والمطرقة حتى تلتصق به المونة المستخدمة فى "المحارة"، وهو الأمر الذى يعد إساءة سافرة إلى مادة البناء الأصلية للأثر.
مزلقان ارض اللواء

الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

كنت في زيارة لصديق في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية مجاورة لحي الدقي يقطنها ما يقرب من مليون شخص، تجولت خلال الزيارة بالمنطقة المشابهة في تفاصيلها كل الأحياء الشعبية في مصر، وتخيلت لحظات وجودي في الشوارع الجانبية أنني في شوارع حي البساتين، فهي نفس النمط العمراني، ونفس المشكلات التي تواجه السكان، من نقص حاد في خدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، فضلا عن سوء التخطيط، إلا أن تلك المعاناة التى يعيشها أهالي الأحياء الشعبية لم تمنع وجوه الناس من الابتسامة، فهم بسطاء، أذكياء، متقاربون، ومتكاتفون مع بعضهم البعض، لا أحد غريب فالكل عائلة واحدة، وهي الروح التي لا تسكن البساتين وأرض اللواء فقط، بل هي السمة الغالبة في كل الأحياء الشعبية في مصر.
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