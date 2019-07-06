«نفس الفلاح».. قراءة في كتاب «الفلاحون» 1-2

علاء خالد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

فوتوغرافيا: سلوى رشاد

ربما يكون الأب اليسوعي هنري عيروط (1907- 1969) من أوائل من كتبوا بعمق عن الفلاح المصري في كتابه المهم "الفلاحون"، وبالأخص عن "نفس الفلاح"، التي خصص لها فصلا، تلك المساحة غير المرئية التي لا يمكن أن تُرى بأي أجهزة أو إحصائيات غير الملاحظة والخبرة الإنسانية والتفهم القائم على المعايشة لهذه "النفس"، التي قضى

ربما يكون الأب اليسوعي هنري عيروط (1907- 1969) من أوائل من كتبوا بعمق عن الفلاح المصري في كتابه المهم "الفلاحون"، وبالأخص عن "نفس الفلاح"، التي خصص لها فصلا، تلك المساحة غير المرئية التي لا يمكن أن تُرى بأي أجهزة أو إحصائيات غير الملاحظة والخبرة الإنسانية والتفهم القائم على المعايشة لهذه "النفس"، التي قضى بجوارها حياته ملاحظا ومستمعا وناقدا وقارئا لها.

أصبحت هذه النفس موضوعا للدراسة والفحص تحت مجهر "العلم"، وهو شيء جديد في ذلك الوقت في العقد الرابع من القرن العشرين، إيذانا بخروج هذا الجزء المخفي للعلن. بالطبع كان لهذه النفس -بعض ملامحها- حضور في الثقافة الشفاهية أو المكتوبة، ولكنه كان يرى أن هذا الحضور قد شابه الكثير من الزيف والسطحية، فلم تظهر الصورة الحقيقية للفلاح.



نشا الأب هنري عيروط في القاهرة في وسط ثري وتلقى تعليمه في مدرسة العائلة المقدسة "الجيزويت"، وبعدها سافر للريف وعاشر أهله وتأثر للغاية بالفقر الذي يعيشون فيه. طبعا نتكلم هنا عن الريف المصري في بداية القرن العشرين، الذي كان يحكمه الإقطاع والباشَوات، بالقرب بعقود قليلة من تقسيم ميراث بلد بأكمله على يد محمد على باشا الذي قام بتوزيع الأراضي والإقطاعيات على أتباعه، ومن ثم أصبح هذا الفلاح تابعا لهذه الأرض، جزءًا لا يتجزأ منها، لا إنسانًا له فردانيته وكرامته الشخصية ونفسه المعذبة.

بسبب هذا الفقر الذي عاينه عن قرب لسنوات، ينضم الأب هنري عيروط للرهبنة اليسوعية التي لها مسلك خدمي للمجتمع، فقد كرّس حياته بعدها لخدمة هؤلاء الفلاحين، ثم سافر لفرنسا لدراسة اللاهوت والفلسفة وعلم الاجتماع، وحصل على رسالة الدكتوراه في ليون عام 1939، في موضوع "أخلاق الفلاح وعاداته". تمت ترجمة هذه الرسالة بواسطة الأستاذ محمد غلاب تحت عنوان "الفلاحون"، وهي الترجمة التي استُعين بها في هذا المقال.

كتب الأب هنري عيروط في تقديمه كتاب "الفلاحون" عن الطريقة التي اتبعها في الكتابة وأيضا عن السبب الذي دعاه للكتابة "قضيتنا تعتمد في جوهرها على ملاحظات شخصية تمتد إلى عدة سنين -فنحن من مصر- وإلى عدة أقاليم من وادي النيل، وهي تعتمد أيضا على محادثة خاصة مع أناس من جميع البيئات، وعلى التفكير المنطبق على الأشياء المرئية والمسموعة". إذن، فهذا المؤلف الذي نقدمه اليوم قد نظرنا فيه وتأملناه قبل كتابته، ونحن نرجو أن يساهم في بَسط مسألة الفلاح بشيء من العمق.



الملاحظ أنه يرى أن الكتابات التي دارت حول الفلاح لم ترَه كـ"مسألة" تستدعي الالتفات والتعمق، فكان يرى في ذلك الوقت -العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين- أن "مسألة الفلاح أو صورته كانت تمثل بسطحية شديدة وبدون دراية بهذه الحياة التي يعيشها، وهذه النفس التي يحملها بداخله"، فكان يضع يده بقوة على بدايات علم "الاستشراق" في الكتب والدراسات الأجنبية، خاصة الفرنسية، عن مصر، والتي كانت تهتم بالإطار المحيط بالفلاح، أكثر من الفلاح نفسه، فقد كان يرى أنه عند الكتابة عن الفلاح أو القروي، تتم إذابته في الإطار الذي يحوّطه، ربما من أجل غرض جمالي؛ لذا ساهم هذا في حجب الحقيقة الريفية، ويرى أن هذا ممارسة نوع من التزييف في الأدب من طرف الكتاب الفرنسيين الذين يكتبون عن مصر كون كل واحد منهم في نصه "يصف برشاقة الإطار والمناظر ويرسم مشاهد وأشخاصا يشغلها بهم، ولا يفوته البتة أن يذكر الفلاح، فهو يخصص له بضعة أسطر، أو بضع صفحات، ولكنه يراه من الخارج ولا يعرفه، وينبغي أن نذكر هنا أن الفلاح ليس ممثلا باديا للعيان، فهو لا يبرز كثيرا عن الأرض".

لقد اختلط الفلاح بالأرض داخل هذه الكتابات واختلطت ذاته بذات الأرض، فلم يعد يصعب التمييز بينهما، وهنا ذابت هذه الذات أو النفس أو الفردية التي يحملها داخل إطار أوسع يستوعبه ويلغي شخصيته، وهذه البذور ربما هي التي ستنعكس بعد ذلك وتؤثر بقوة في شخصية الفلاح المصري وتساهم في إلغاء هذه الفردية، وتجعله شخصية متواطئة مع الجموع والعادات والنظام والتقاليد، كما سيظهر في بقية فصول الكتاب.



أغلب هذه الكتب التي تناولت الحياة في مصر في بدايات القرن العشرين ترسم المشهد من الخارج أو ما نسميه اليوم، الاهتمام الإيزوتيكي أو الغرائبي أو الخيالي، وهو أن يرى الكاتب ثقافته داخل الثقافة الأخرى التي يكتب عنها، أو يرى ما يتخيله عنها من خلال ثقافته، ولا يراها كآخر له، فعند مطالعة هذه الكتب التي كُتبت، كما يقول هنري عيروط، ونوع اهتماماتها الشخصية، نجد أننا "نعرف معرفة جيدة جدا أحياء البغايا والفنادق الكبرى في القاهرة والإسكندرية، ومعرفة جيدة نوعًا بالأهرام والمتاحف والمعابد أو المساجد والأسواق، وأقل من ذلك الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكننا لن نعرف شيئا البتة عن روح أو حياة هذا الرجل الذي هو جزء أساسي في أداة مصر العاملة، وهو الفلاح".

وفي سبيله للوصول للعمق، عكس ما كُتب عن الفلاح في الكتابات الفرنسية، سيعيد البطولة للفلاح، لفرديته، للبحث عن هويته النفسية وملامحها وأسبابها، مع تبيان علاقته بالإطار الذي يحوّطه، والذي سيكون المجتمع والبيئة والجماعة والأرض، كلها تشكل المؤثرات التي يتفاعل معها. سيسمي هذا المنهج الذي سيتبعه بـ"الجيوغرافيا الإنسانية"، والذي يهتم بالتفاعل بين السكان والمجتمع المحيط بهم، ويشمل كل المظاهر الجغرافية التي صنعها الإنسان وتحولت مع الوقت إلى مظهر جغرافي مؤثر فى الجماعة. في وقتنا الحاضر، تشعّب مفهوم الجغرافيا ومفهوم التضاريس في كل شيء، ودخلت التضاريس فى نفسه لتصفها، كأن الإنسان صورة ممّا حوله، أو العكس. يشرح هنري عيروط، بلغة العقد الرابع من القرن العشرين، "الجغرافيا الإنسانية"، كونها الوصف الشارح نفسيا واجتماعيا قائلا: "وسنركز عنايتنا في العلم الذي يصل إلى الدراسة النفسية والاجتماعية، وما شاكلَ ذلك، دون أن نجرد البتة رجل الأرض من الأرض التي تحفظه وتغذيه، إذ إن في ذلك تشويها له". يرى أنه حدث تجريد شديد لرجل الأرض بنزعه عن سياق الأرض، وقطع علاقته بها، فهذه الأرض هي الإطار الذي كان يتم الاهتمام به في الكتابات دون الالتفات إليه، فقد كانت تراه الكتابات ذائبا أو غير مرئي ولا يسترعى الانتباه. لهذه الدرجة كان هذا "الكائن" الذي يسمى "الفلاح" مجهولا وغير ممثل في الكتابات، فجاءت صورته داخل هذه الكتابات الأجنبية، ومن بعدها الأدبيات العربية، خاصة السينما، ما عدا القليل، لتمد هذا الخيط الاستشراقي، ولكن بشكل آخر بعد أن أصبح بطلا، أو بمعنى آخر أصبح منفصلا تماما عن الإطار/ الأرض.



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المقتطفات من مقدمة كتاب "الفلاحون" للأب الدكتور هنري عيروط، نقله إلى العربية الدكتور محمد غلاب، الطبعة الثانية 1943، مطبعة الكوثر، الفجالة، القاهرة.