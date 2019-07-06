Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

Toy Story

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".

تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة أفلام Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركى"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودى" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفى أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت فى الجزء