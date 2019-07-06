Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين
تحرير:التحرير
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
Toy Story
ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة أفلام Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركى"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودى" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفى أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت فى الجزء
تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة أفلام Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركى"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودى" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفى أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت فى الجزء السابق، وتبدأ إقناع "وودى" بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد نفسه مشتتًا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ"فوركى" إلى "بونى".
العمل ربما يكون الجزء الأخير من سلسلة Toy Story، واعتمد فى حبكته الرئيسية على حب الآباء والأبناء والأمهات لشخصياته التقليدية "وودى" والعصابة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الجديدة هذه المرة، مثل "Forky" المخلوق السريالى الغريب، الذى يجسده تونى هايل.