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Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
Toy Story
Toy Story
ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
تبدأ أحداث الجزء الرابع من سلسلة أفلام Toy Story، بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركى"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودى" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفى أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت فى الجزء
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أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد»

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هل يجتمع الثنائي منى زكي وأحمد السقا فى فيلم جديد؟

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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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