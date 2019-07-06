رياضة

مدرب الجزائر يسعى لتكرار سيناريو قطر في كان 2019

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم كانت بمثابة بطولة مصغرة، انتهت بنجاح بعد حصد العلامة الكاملة ولكن المرحلة القادمة ستكون أشبه بالكؤوس، وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غينيا، أن التعامل النفسي مع المباريات سيكون مختلفا، لأنها أشبه باللقاء الفاصل. ونوة بلماضي على أن تاريخ غينيا ضد الجزائر يبدو كبيرا وبالتالي عليهم تحقيق الفوز وتصحيح المسار، وأشار إلى أن المديح الذي تلقاه في الدور الأول لن يجعل الفريق يدخل المباراة بثقة زائدة خاصة أن الفريق مطالب بالتواضع فعلى اللاعبين ألا يشعروا بأنهم يطيرون في السماء.
وأوضح جمال بلماضي أنه كان حزينا بسبب الخروج من الدور الأول بالنسخة الماضية، مؤكدا أن حصد العلامة الكاملة أمر رائع ومحفز ويمنحه شعورا بضرورة التمسك بالحكمة. وأشار بلماضي إلى أن خروج المغرب جرس إنذار له، موضحا أنه استعد للمباراة بجدية وفي حالة الهزيمة سيكون الأمر متعلقا بقوة غينيا وليس لخطأ في الإعداد،
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محمدو الونـش

المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
مصر-والكونغو (3)

المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (3)

نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".
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المغرب وبنين (4)

مدرب غينيا: فوز بنين على المغرب يلهمنا أمام الجزائر

أعرب مدرب منتخب غينيا، بول بوت، عن ثقته بقدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دور الـ16 من منافسات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال بوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت مباريات الجزائر في البطولة، وأرى أننا قدمنا مباريات قوية للغاية، وما كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، وبشكل عام إذا نظرنا إلى التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بالفيفا، فسنجد أننا نبتعد عن الجزائر بمركز واحد فقط، ولكن ذلك لا يقلل أيضًا من الجزائر التي ظهرت بصورة قوية للغاية في تلك البطولة حتى الآن".
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الكاف: جمال بلماضي أفضل مدرب فى دور المجموعات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن أفضل مدرب فى دور الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو، حيث اختار الكاف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر كأفضل مدرب لدور المجموعات. وقدم منتخب الجزائر عرضا رائعًا على مدار دور المجموعات، بعدما فاز فى مبارياته الثلاث أمام السنغال وكينيا وتنزانيا التى خاضها دون أن تدخل شباكه أي أهداف ليتأهل بالعلامة الكاملة مع الوضع في الاعتبار أنه قام باستبعاد 9 لاعبين دفعة واحدة في مباراة الجولة الثالثة.
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تألق واكتساح.. أبرز مشاهد اليوم الـ11 في أمم إفريقيا

أقيمت مساء الإثنين، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اختتمت مباريات المجموعة الثالثة بمواجهتي كينيا مع السنغال والجزائر مع تنزانيا، كما اختتمت مباريات المجموعة الرابعة بمباراتي ناميبيا مع ساحل العاج وجنوب إفريقيا مع المغرب، ولم تشهد هذه المباريات أي مفاجآت، لكنها أحيت آمال بعض المنتخبات في المجموعات الأخرى بالتأهل للدور التالي وعلى رأسها منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى الذي تأهل بالفعل رغم حصده 3 نقاط فقط.
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بلماضي: حققنا كل المطلوب.. ومستوى البدلاء لم يفاجئني

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره التنزاني، مساء الإثنين، مؤكدًا أن الأهداف التي سعى إليها في دور المجموعات تحققت. وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو. بهذا الفوز رفع الخضر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة ليتأهل بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني بدون نقاط في المركز الأخير.
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