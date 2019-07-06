مدرب الجزائر يسعى لتكرار سيناريو قطر في كان 2019

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

جمال بلماضي

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم كانت بمثابة بطولة مصغرة، انتهت بنجاح بعد حصد العلامة الكاملة ولكن المرحلة القادمة ستكون أشبه بالكؤوس، وأوضح في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء غينيا، أن التعامل النفسي مع المباريات سيكون مختلفا، لأنها أشبه باللقاء الفاصل. ونوة بلماضي على أن تاريخ غينيا ضد الجزائر يبدو كبيرا وبالتالي عليهم تحقيق الفوز وتصحيح المسار، وأشار إلى أن المديح الذي تلقاه في الدور الأول لن يجعل الفريق يدخل المباراة بثقة زائدة خاصة أن الفريق مطالب بالتواضع فعلى اللاعبين ألا يشعروا بأنهم يطيرون في السماء.

وأوضح جمال بلماضي أنه كان حزينا بسبب الخروج من الدور الأول بالنسخة الماضية، مؤكدا أن حصد العلامة الكاملة أمر رائع ومحفز ويمنحه شعورا بضرورة التمسك بالحكمة. وأشار بلماضي إلى أن خروج المغرب جرس إنذار له، موضحا أنه استعد للمباراة بجدية وفي حالة الهزيمة سيكون الأمر متعلقا بقوة غينيا وليس لخطأ في الإعداد،

وأوضح جمال بلماضي أنه كان حزينا بسبب الخروج من الدور الأول بالنسخة الماضية، مؤكدا أن حصد العلامة الكاملة أمر رائع ومحفز ويمنحه شعورا بضرورة التمسك بالحكمة.



وأشار بلماضي إلى أن خروج المغرب جرس إنذار له، موضحا أنه استعد للمباراة بجدية وفي حالة الهزيمة سيكون الأمر متعلقا بقوة غينيا وليس لخطأ في الإعداد، قائلآ: "الأمر هزني بشدة.. من المؤلم أن يغادر مدرب أو فريق البطولة بسبب خطأ فردي والأمر لفت انتباهنا بالطبع ونسعى للفوز على غينيا".



وواصل مدرب الجزائر بأنه يسعى لتكرار تجربته مع قطر التي فاز خلالها بلقب كأس الخليج وفاز على السعودية بعد غياب طويل موضحا أن الشعور يبدو مختلفا بعض الشيء مع الجزائر ولكنه يسعى لتكرار نفس الإنجازات، مضيفًا: "والدي لم يؤثر فقط على مساري كلاعب بل وحتى في حياته الإنسانية بشكل عام".

