وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها غالبية الوكلاء والتجار.. وكانت هيونداي، وسيتروين آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

إلنترا AD

أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

79 ألف جنيه تخفيضات لـ«سيتروين» كشف وكيل سيتروين الفرنسية الجديد في مصر، قائمة أسعار عدد من سياراتها في السوق المحلية، بعدما حصلت على تخفيضات وتجهيزات جديدة، إضافة إلى عرض صيانة مجاني يمتد لعام مع ضمان يمتد 3 سنوات أو 100 ألف كيلو. سي إليزية وحصلت سيتروين السيدان «سي إليزيه»