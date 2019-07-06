وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها غالبية الوكلاء والتجار.. وكانت هيونداي، وسيتروين آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
79 ألف جنيه تخفيضات لـ«سيتروين»
كشف وكيل سيتروين الفرنسية الجديد في مصر، قائمة أسعار عدد من سياراتها في السوق المحلية، بعدما حصلت على تخفيضات وتجهيزات جديدة، إضافة إلى عرض صيانة مجاني يمتد لعام مع ضمان يمتد 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.
سي إليزية
وحصلت سيتروين السيدان «سي إليزيه»
79 ألف جنيه تخفيضات لـ«سيتروين»
كشف وكيل سيتروين الفرنسية الجديد في مصر، قائمة أسعار عدد من سياراتها في السوق المحلية، بعدما حصلت على تخفيضات وتجهيزات جديدة، إضافة إلى عرض صيانة مجاني يمتد لعام مع ضمان يمتد 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.
سي إليزية
وحصلت سيتروين السيدان «سي إليزيه» التي تأتي بفئتين فقط، على تخفيض سعري بقيمة 14.800 جنيه، بسعر يبدأ من 225.000 جنيه لفئة Comfort، بدلاً من 239.800 جنيه، وحصلت الفئة الثانية Exclusive Plus على تخفيض بقيمة 9.800 جنيه، بسعر رسمي 255.000 جنيه، بدلاً من 264.800 جنيه.
وتعتمد «سي إليزيه» على محرك من 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا،150 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.
وتتسارع سي إليزيه من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.8 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 188 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وتحمي السيارة ركابها عبر مواصفات أمان تتمثل في وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق- ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، خاصية التوازن الإلكتروني ESP، حساسات ركن خلفية لتجنب التصادم أثناء ركن السيارة، كاميرا خلفية للمساعدة على الركن.
بالإضافة إلى أنظمة ترفيه، منها مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل AUX- USB، مثبت للسرعة، خاصية توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً – بلوتوث، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية.
جراند سي 4
كما حصلت أسعار السيارة سباعية المقاعد ستروين «جراند سي 4» على تخفيض سعري كبير وصل إلى 78.900 جنيه، في فئتين من التجهيزات، وأصبحت أسعارها الرسمية تبدأ من 405.900 جنيه لفئة جراند، بدلاً من 484.800 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا «جراند بلس» بسعر رسمي 420.000 جنيه.
وتعتمد السيارة على محرك توربيني مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 155 حصانا،240 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات. وتتسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.7 ثانية، وتصل إلي سرعة قصوي 203 كيلومتر في الساعة، وتستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
إلنترا AD
أعلن وكيل الشركة الكورية الجنوبية هيونداي في مصر، تخفيض أسعار الفئات السبعة من سيارتها إلنترا AD فيس ليفت السيدان، للمرة الثانية خلال شهر واحد، وتراوحت نسب التخفيض الجديد بين 3 آلاف جنيه، حتى 10.000 جنيه، لتبدأ الأسعار الرسمية للفئة GL بعد التخفيضات من 296.900 جنيه بدلاً من 299.900 جنيه بفارق 3000 جنيه.
واستفادت الفئة الثانية GL SR بنفس القيمة لتباع بسعر رسمي 306.900 جنيه بدلاً من 309.900 جنيه، وتأتي الفئة الثالثة GL DAB ABS بعد التخفيض بسعر رسمي 326.900 جنيه بدلاً من 329.900 جنيه، أما الفئة الرابعة HL أصبحت تقدم بسعر رسمي 341.900 جنيه بدلاً من 344.900 جنيه.
وفيما يخص الفئة الخامسة GLS Exclusive فتم تخفيضها بـ8000 جنيه لتباع بسعر رسمي 361.900 جنيه بدلاً من 369.900 جنيه.
وحصلت الفئتان السادسة والسابعة على أكبر نسبة تخفيضات وصلت إلى 10.000 جنيه لتباع فئة GLS Fully Loaded بسعر رسمي 379.900 جنيه بدلاً من 389.900 جنيه، والفئة الكاملة من السيارة GLS Limited أصبح سعرها الرسمي 429.900 جنيه بدلاً من 439.900 جنيه .
وتعتمد جميع فئات النترا AD على محرك رياضي مكون من 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 127.5 حصان.