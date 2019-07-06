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وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها غالبية الوكلاء والتجار.. وكانت هيونداي، وسيتروين آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
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أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
79 ألف جنيه تخفيضات لـ«سيتروين» كشف وكيل سيتروين الفرنسية الجديد في مصر، قائمة أسعار عدد من سياراتها في السوق المحلية، بعدما حصلت على تخفيضات وتجهيزات جديدة، إضافة إلى عرض صيانة مجاني يمتد لعام مع ضمان يمتد 3 سنوات أو 100 ألف كيلو. سي إليزية وحصلت سيتروين السيدان «سي إليزيه»
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سكودا رابيد

بالأسعار.. هذه السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر

تبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن عوامل مختلفة في السيارات التي يقبلون على شرائها، ومن بينها المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، خاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية. وعلى مستوى إمكانيات السيارات الفنية، تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، على القدرات الاقتصادية للموديلات الجديدة في استهلاك الوقود، خاصة وأن ذلك بات معيار أساسي للراغبين في شراء السيارات الجديدة والباحثين عن توفير النفقات الإجمالية لامتلاكها.
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بعد زيادة البنزين.. كيف تخفض استهلاك سيارتك للنصف؟

مع ارتفاع سعر لتر زيت البنزين والسولار والإعلان عن الأسعار الجديدة، أصبح التركيز على خفض مستويات استهلاك الوقود أمرا رئيسيا يشغل بال العديد من السائقين في الأسواق العالمية، وبعض القواعد يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات استهلاك الوقود بشكل عام، وذلك في أثناء الأنماط المختلفة من السير. ولا شك أن الخطوات التي يتبعها العديد لتقليل استهلاك الوقود، تختلف تبعًا لأنماط السير والطرق المختلفة التي يقودون سياراتهم خلالها، وهو الأمر الذي يحدد مجموعة من الأمور التي يجب القيام بها لتقليل استهلاك الوقود بشكل عام.
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رغم إمكانياتها.. سيارات لم تسمع عنها من قبل

تستمد السيارات المختلفة قوتها وانتشارها الواسع من الإمكانيات التي تحظى بها على المستوى الفني في الأسواق العالمية، لا سيما إذا كانت تنتمي إلى الموديلات الرياضية، والتي تراهن عليها الشركات العالمية المختلفة لتكون السيارات الأساسية لها في الأسواق المختلفة. وتراهن الشركات دومًا على إمكانيات كبيرة على المستوى الفني للفوز بأكبر شريحة من الجماهير الداعمة لتلك الموديلات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان من أجل الاستمرار في الأسواق العالمية وصناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في البلدان المختلفة.
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هيونداي جينيسيس GT كوبيه

سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
شيفرولية ماليبو

تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
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