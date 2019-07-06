شاهد| أسرة «مملكة إبليس» تحتفل بانتهاء التصوير

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الفنانة رانيا يوسف

انتهت أسرة مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر السيناريست محمد أمين راضي، عبر حسابه بـ"تويتر"، صور الاحتفال بنهاية التصوير من داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويظهر فيها الفريق الذى ساهم فى إنتاج العمل، كما نشر صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعلّق على الصور، قائلًا: «فركش مملكة إبليس» وكان المسلسل من المفترض أن يشارك خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، ولكنه خرج من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.

«مملكة إبليس» من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، بطولة إيمان العاصى، سلوى خطاب، أحمد داوود وأسماء جلال، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ومن المقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة المقبلة على قناة mbc بعيدا عن مواسم العرض. فركش #مملكة_ابليس pic.twitter.com/YuW0jveWac —