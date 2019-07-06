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شاهد| أسرة «مملكة إبليس» تحتفل بانتهاء التصوير

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
انتهت أسرة مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر السيناريست محمد أمين راضي، عبر حسابه بـ"تويتر"، صور الاحتفال بنهاية التصوير من داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويظهر فيها الفريق الذى ساهم فى إنتاج العمل، كما نشر صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعلّق على الصور، قائلًا: «فركش مملكة إبليس» وكان المسلسل من المفترض أن يشارك خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، ولكنه خرج من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.
«مملكة إبليس» من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني، بطولة إيمان العاصى، سلوى خطاب، أحمد داوود وأسماء جلال، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ومن المقرر أن ينطلق عرضه خلال الفترة المقبلة على قناة mbc بعيدا عن مواسم العرض. فركش #مملكة_ابليس pic.twitter.com/YuW0jveWac —
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النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
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أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
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سمية الخشاب تشكر ضابط شرطة أنقذها: تحيا مصر

أشادت الفنانة سمية الخشاب بموقف ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها بعد أن تمزق وهي على طريق سفر، وحرصت على توجيه الشكر له، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للضابط الذي ساعدها على الطريق، وعلّقت قائلة: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي".
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«بلوك» من رانيا يوسف لإبراهيم سعيد.. وهذا رد فعله

نشرت الممثلة رانيا يوسف، أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لها بفستان قصير، وتمنت لمتابعيها نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالفرح والضحك، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها، إذ هاجمها البعض لنشر صورها وهي ترتدي ملابس جريئة، بينما سخر آخرون ووجهوا إليها سؤالا عن "البطانة" ليعيدوا للأذهان أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ40. ومن بين المعلقين عبر "تويتر"، لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، الذي عقب بوضعه مجموعة من النقاط.
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رانيا يوسف تدعو لمحاربة التحرش: مهم مثل فوزنا بـ«الكان»

دعت الفنانة رانيا يوسف، لمحاربة ظاهرة التحرش، بعد الأزمة الأخيرة للاعب عمرو وردة، وعودته لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى بعد ساعات من استبعاده بسبب تورطه في التحرش بفتاة مكسيكية، إذ نشرت رانيا، عبر صفحتها على "فيسبوك"، صورة مكتوب عليها "لا للتحرش"، وعلقت: "محاربة ظاهرة التحرش لا تقل أهمية عن فوزنا بكأس الأمم الإفريقية، بل بالعكس يمكن أكثر قدام نفسنا وقدام العالم.. الرياضة أخلاق، رأيي الشخصي المتواضع".. وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها رانيا، عن الأزمة، فقد قامت بنشر صورتها بالفستان الذي أثار الجدل بمهرجان القاهرة السينمائي.
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«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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