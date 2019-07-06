انتحار فتاة في الفيوم بسبب أعباء «شغل البيت»

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

انتحار - صورة أرشيفية

أقدمت فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، على الانتحار متناولةً أقراص مكافحة تسوس القمح، بعدما ضاق بها الحال وساءت حالتها النفسية جراء تعمد والدتها تكليفها بأعمال منزلية كثيرة، وإلقاء كل الأعباء عليها، بقصد تعليمها واجبات المنزل، لتأهيلها للزواج وتحمل المسؤولية، إلا أنها لم تتحمل ذلك فتخلصت من حياتها بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح ولم يتمكن أهلها من إسعافها فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر. ف. ع" 16 عاما، مقيمة بسيلا بدائرة المركز على أثر تناول مادة سامة.

على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة الفيوم إلى مكان الواقعة، للفحص والمعاينة، وسؤال كل من والد المتوفاة "ف. ع. ف- 38 عامًا- عامل"، ووالدتها "ع. ت. ل. م- 34 عامًا- ربة منزل"، المقيمين بذات العنوان، وأكدا قيام ابنتهما بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح للتخلص من حياتها لمرورها بضائقة نفسية نتيجة وجود خلافات