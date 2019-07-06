رياضة

أسباب عائلية تدفع مورينيو لرفض أموال الصين

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا ضخمًا لتدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وذلك لأسباب عائلية، ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وعلى الرغم من ضخامة العرض الصيني الذي كان من المنتظر أن يتخطى الـ15 مليون جنيه إسترليني، قيمة عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب البرتغالي لا يرغب في التسبب في أي مشاكل لعائلته بالانتقال إلى القارة الآسيوية، فالبرتغالي لا يزال يرغب في التدريب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والإسباني والألماني.
ومنذ أيام ترك المدرب الإسباني رافا بينيتز فريق نيوكاسل لتدريب الفريق الصيني داليان يفانج، بعقد يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني سنويًا. ولم يفضل مورينيو السير على خطى رافا، حيث يرى أنه لا يزال يملك القدرة على التدريب في أعلى المستويات، حيث يرفض أيضًا فكرة تدريب المنتخبات وعلى رأسها البرتغال في الوقت
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المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

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نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

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يويفا يدرس تغيير نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، عن وجود مخطط لتغيير طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويهدف ذلك المخطط إلى حماية الفرق التي تذهب بعيدًا في البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز، ويرغب تشيفرين في أن تتأهل الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، إلى دور المجموعات في الموسم التالي مباشرة، بصرف النظر عن نتائجها في دورياتها المحلية، بل وربما يصل التغيير إلى الفرق التي وصلت إلى ربع نهائي المسابقة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
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مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
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مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
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مورينيو يحسم مصيره من تدريب نيوكاسل

استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية أن يحل مكان رافا بينيتز بعد رحيل الأخير من تدريب نيوكاسل، لعدم رغبته في خوض المباريات بهدف البقاء في الدوري، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الأمر الوحيد الذي أعرفه، هو الأمر الذي لا أريده، أنا أملك رغبة دائمة للعب من أجل تحقيق الانتصار وفقط، وإذا لم أحقق الفوز، فبالتالي هناك مشكلة أعاني منها أنا واللاعبين والنادي في الأساس الذي نعمل بناء عليه، أنا أحتاج العمل في مشروع أشعر من خلاله برغبة الجميع للعب من أجل الانتصار وفقط".
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