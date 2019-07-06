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انتشار مراكز تأهيل الطلاب الوهمية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
استنكرت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، انتشار مراكز تأهيل الطلبات للكليات سواء العسكرية منها أو الخارجية بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، حول انتشار مراكز تأهيل الطلاب للكليات، قائلة إن يتم توزيع أوراق دعائية تروج لهذ المراكز، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، إذ تروج هذه المراكز لنفسها على أنها توفر شرح مبسط وسهل للطالب قبل خوض اختبار القدرات بالكلية التي سيقدم أوراقه بها.
ولفتت رزق الله إلى أن سعر التدريب بمراكز التأهيل يصل إلى 600 جنيه على الأقل، وذلك غير المصاريف الخاصة بالمادة العلمية والنثريات وما شابه، وفي أغلب الأحوال تكون مراكز التدريب أما داخل شقق خاصة ببعض المروجين لها، أو شقق إيجار تخصص لهذا الغرض.وطالبت بملاحقة سماسرة المراكز، ووقف استغلال رغبة وخوف الطلاب
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هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
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بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

فى خطوة أقل ما يقال عنها إنها انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت دار «كريستيز» للمزادات بلندن يوم الخميس الماضى مزادا علنيا لبيع تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني، أى ما يعادل 6 ملايين دولار، إلى جانب 32 قطعة أثرية مصرية أخرى، ضاربة بعرض الحائط جميع تحركات الحكومة المصرية القانونية والدبلوماسية والقضائية والمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية لوقف عملية البيع وإعادة التراث المصري، خاصة بعدما أكدت الحكومة المصرية أنها تمتلك أدلة تثبت أن هذه القطع الأثرية مصرية بنسبة 100%.
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المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
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مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
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