انتشار مراكز تأهيل الطلاب الوهمية في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

طلاب الثانوية العامة

استنكرت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، انتشار مراكز تأهيل الطلبات للكليات سواء العسكرية منها أو الخارجية بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، حول انتشار مراكز تأهيل الطلاب للكليات، قائلة إن يتم توزيع أوراق دعائية تروج لهذ المراكز، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، إذ تروج هذه المراكز لنفسها على أنها توفر شرح مبسط وسهل للطالب قبل خوض اختبار القدرات بالكلية التي سيقدم أوراقه بها.

ولفتت رزق الله إلى أن سعر التدريب بمراكز التأهيل يصل إلى 600 جنيه على الأقل، وذلك غير المصاريف الخاصة بالمادة العلمية والنثريات وما شابه، وفي أغلب الأحوال تكون مراكز التدريب أما داخل شقق خاصة ببعض المروجين لها، أو شقق إيجار تخصص لهذا الغرض.وطالبت بملاحقة سماسرة المراكز، ووقف استغلال رغبة وخوف الطلاب