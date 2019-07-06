نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

الجزائر

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".

يشار إلى أنه نشبت مشكلة تقنية في قاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، تسببت في تأخر المؤتمر الصحفي لجمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. وتواجد بلماضي في الموعد المحدد لانطلاق المؤتمر الصحفي وانتظر حوالي نصف ساعة كاملة، من أجل حل المشكلة، وفوجئ الجميع بوجود عطل في نظام الصوت، ما تسبب في