أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 643 جنيهًا. عيار 24: 735 جنيهًا. عيار 18: 550 جنيهًا. عيار 14: 428 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5144 جنيها. سعر الأوقية: 1400 دولار. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار نهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو