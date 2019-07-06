أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: 643 جنيهًا.
عيار 24: 735 جنيهًا.
عيار 18: 550 جنيهًا.
عيار 14: 428 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5144 جنيها.
سعر الأوقية: 1400 دولار.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار نهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: 643 جنيهًا.
عيار 24: 735 جنيهًا.
عيار 18: 550 جنيهًا.
عيار 14: 428 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5144 جنيها.
سعر الأوقية: 1400 دولار.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار نهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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