قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

جرائم القضية ترجع إلى عام 2005 وتمت إحالة المتهمين بارتكابها للمحاكمة فى 2013 وأصدرت محكمة أول درجة أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد طعنوا عليها أمام محكمة النقض

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي

تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.

إحالة للمحاكمة فى 18 ديسمبر 2013 أمرت النيابة العامة، بإحالة محمد مرسي العياط، الذى توفي خلال نظر القضية، وآخرين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لهم التحقيقات أنهم خلال الفترة من 2005 حتى 2013، قام المتهمون