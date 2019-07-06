جريمة

قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

جرائم القضية ترجع إلى عام 2005 وتمت إحالة المتهمين بارتكابها للمحاكمة فى 2013 وأصدرت محكمة أول درجة أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد طعنوا عليها أمام محكمة النقض
تحرير:سماح عوض الله ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي
رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمي
تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
إحالة للمحاكمة فى 18 ديسمبر 2013 أمرت النيابة العامة، بإحالة محمد مرسي العياط، الذى توفي خلال نظر القضية، وآخرين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لهم التحقيقات أنهم خلال الفترة من 2005 حتى 2013، قام المتهمون
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
انتحار

مأساة في الفيوم.. انتحار فتاة بسبب «شغل البيت»

أقدمت فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، على الانتحار متناولةً أقراص مكافحة تسوس القمح، بعدما ضاق بها الحال وساءت حالتها النفسية جراء تعمد والدتها تكليفها بأعمال منزلية كثيرة، وإلقاء كل الأعباء عليها، بقصد تعليمها واجبات المنزل، لتأهيلها للزواج وتحمل المسؤولية، إلا أنها لم تتحمل ذلك فتخلصت من حياتها بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح ولم يتمكن أهلها من إسعافها فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى. تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ر. ف. ع" 16 عاما، مقيمة بسيلا بدائرة المركز على أثر تناول مادة سامة.
حبس-متهمه

استولت على 20 مليونا.. قصة سيدة هزت الإسكندرية

حلم الثراء السريع راودها منذ صغرها، وعرفت طريق المال عبر شركة تصدير واستيراد، ومع نهمها الشديد للمال وقعت في دائرة الحرام، وحررت ضدها محاضر بالتبديد، ورغم ذلك لم تيأس من تحقيق حلمها بأن تصبح سيدة أعمال مرموقة فهداها تفكيرها إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في قطاع الخدمات البترولية نظير أرباح ضخمة تُصرف كل شهر، ومع حَبك قصتها وادعائها معرفة مسؤولين بالقطاع البترولي، ألقى المواطنون بـ«تحويشة العمر» في حجرها حتى وصل إجمالي ما تلقته إلى نحو 20 مليون جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح ومع تهربها حررت ضدها عدة بلاغات تتهمها بالنصب.
طلاق

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»

جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثال حجرى منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعواها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، ترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنًا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها بسبب عدم اهتمامه بنظافته الشخصية، وأصبح موصوماً بين أهله وجيرانه برائحته الكريهة، وعدم قدرتها على التعايش معه.
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«التخابر الكبرى وفض رابعة» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات ختام أسبوع العمل الرسمي اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا يتصدرها قضايا العنف والإرهاب المسئول عنها جماعة الإخوان، وعلى قائمة الأجندة تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وفي مقدمتهم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر الكبرى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
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«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.
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«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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