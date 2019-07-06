قبل الحكم فيها.. تعرف على مراحل «التخابر الكبرى»

جرائم القضية ترجع إلى عام 2005 وتمت إحالة المتهمين بارتكابها للمحاكمة فى 2013 وأصدرت محكمة أول درجة أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد طعنوا عليها أمام محكمة النقض
تُصدر غدًا محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى قضية اتهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ونرصد فى السطور التالية أبرز المراحل التى مرت بها الدعوى، قبل ساعات من الحكم بها للمرة الثانية.
إحالة للمحاكمة
فى 18 ديسمبر 2013 أمرت النيابة العامة، بإحالة محمد مرسي العياط، الذى توفي خلال نظر القضية، وآخرين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لهم التحقيقات أنهم خلال الفترة من 2005 حتى 2013، قام المتهمون
إحالة للمحاكمة
فى 18 ديسمبر 2013 أمرت النيابة العامة، بإحالة محمد مرسي العياط، الذى توفي خلال نظر القضية، وآخرين منهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لهم التحقيقات أنهم خلال الفترة من 2005 حتى 2013، قام المتهمون من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
حكم أول درجة
بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديا بالسجن المؤبد، و7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
حكم النقض
تقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفى 22 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة، وألغت «النقض» أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
وفاة مرسي
تداولت محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعات النيابة والشهود والمرافعات بالقضية، وبتاريخ 17 يونيو الماضي، وأوضحت النيابة العامة فى بيان رسمي، وفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر.
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شرح البيان أنه عقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى "محمد مرسي" الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق، وعقب انتهاء كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط والمتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه".
وذكر البيان أنه تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته، وأورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى، وجد أنه لا ضغط ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينان متسعتين وغير مستجيبتين للضوء، وقد حضر للمستشفى متوفى الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وتبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة.
حجز القضية للحكم
واستمرت المحكمة فى سماع مرافعات الدفاع، حتى تم إنهاء المرافعات بجلسة 25 يونيو الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلسة الغد 6 يونيو.
مرحلة أخيرة
أوضحت مصادر قضائية أن الحكم الصادر غدًا لن يكون نهائيًا، إذ بالإمكان الطعن عليه أمام محكمة النقض، وفى هذه الحالة إن رفضت المحكمة الطعن سيكون الحكم نهائيا وبات، إما أن قبلت محكمة النقض الطعن فإنها ستتصدي للموضوع وتفصل فيه بحكم نهائي وبات.
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