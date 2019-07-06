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بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

تبدأ الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد سعر البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، على حسب سعر برميل البترول عالميا
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
بنزين
بنزين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ما آلية التسعير التلقائي؟ يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر،
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ذهب

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 6 يوليو2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو1419 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
عمرو أديب

عمرو أديب للتجار: بلاش افتراء (فيديو)

أكد الإعلامى عمرو أديب على ضرورة مراقبة الأسعار خلال الأيام المقبلة، منعا لاستغلال بعض التجار زيادة أسعار البنزين فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وقال أديب، خلال خلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «انبسطت جدا لما لقيت محافظ الغسكندرية ومحافظ القاهرة منزلين أسعار المواصلات لمختلف الاماكن بعد الزيادة، مع نيتهم فى وضع استيكرات على السيارات منعا لاختلاف السائقين والركاب». وأضاف: «أنا فاكر فى مرة منهم نزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب يتكلم ويتناقش مع سائقى الميكروباص، المرة دى فيه تنظيم أكثر».
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ربع جنيه زيادة.. تعريفة الأجرة الجديدة بالعاشر من رمضان

اعتمد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس والمشرف العام للمشروعات، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة من وإلى المدينة، وكذا أسعار «السرفيس» الخاصة بخطوط السير الداخلية ومشروع النقل الجماعي بالمدينة، وذلك فور عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجهاز لبحث الزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار المواد البترولية، فيما تراوحت نسبة الزيادة المُقررة ما بين 10% و15% لكافة وسائل النقل من وإلى المدينة.
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داخلي وأقاليم.. تعريفة الأجرة الجديدة في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بنسبة زيادة تراوحت بين 10% إلى 15%، عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة، بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة.
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