بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

تبدأ الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد سعر البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، على حسب سعر برميل البترول عالميا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.
ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ما آلية التسعير التلقائي؟
يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر،
ما آلية التسعير التلقائي؟
يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.
وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.
وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل المنتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
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إضافة ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود
تضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أن يكون شاملا الضريبة على القيمة المضافة تسليم المستهلك.
بينما تم استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، من القرار، على أن يتم تدعيمها من قبل الحكومة.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار البنزين والسولار التي تمت أمس، لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنه مع بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية من الممكن أن ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود على حسب سعر برميل البترول العالمي.
وأضاف النحاس أنه في حالة ارتفاع سعر برميل البترول عالميا سيرتفع سعر لتر البنزين والسولار في مصر، وفي حالة انخفاض السعر عالميا، سينخفض سعر الوقود في مصر، وهو ما يعني ربط السعر المحلي بالعالمي.
بينما أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه مع بدء تطبيق تسعير الوقود تلقائيا، ستكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة فقط، أى قابلة للزيادة أو النقصان.
وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%.
وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل.
وبحسب وزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.
وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة وفقًا لثلاثة محددات، وهى سعر خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود فى مصر.
وتستهلك مصر ما يقرب من نحو 81.6 مليون طن من الوقود سنويا، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 56.4 مليون طن سنويا.
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