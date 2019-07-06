بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

تبدأ الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد سعر البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر، على حسب سعر برميل البترول عالميا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

بنزين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ما آلية التسعير التلقائي؟ يقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر،