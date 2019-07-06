المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

منتخب مصر

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعبين هم: (محمود علاء - أحمد حجازي - محمد صلاح - عبد الله السعيد - أيمن أشرف). وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. وسبق وأن تواجها

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعبين هم: (محمود علاء - أحمد حجازي - محمد صلاح - عبد الله السعيد - أيمن أشرف).



وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.



وسبق وأن تواجها في كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل، وكان الانتصار حليف الفراعنة في المواجهتين، وأتت المباراة الأولى في دور المجموعات في نسخة 1996 التي استضافتها جنوب إفريقيا، وفازت مصر بهدف نظيف من توقيع أحمد الكاس، أما المباراة الثانية فكانت في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، وفاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد من توقيع كل من أحمد حسن وطارق مصطفى.



