رياضة

المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
منتخب مصر
منتخب مصر
كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اللاعبين هم: (محمود علاء - أحمد حجازي - محمد صلاح - عبد الله السعيد - أيمن أشرف). وتواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. وسبق وأن تواجها
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محمدو الونـش

المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
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نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".
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أسباب عائلية تدفع مورينيو لرفض أموال الصين

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضًا ضخمًا لتدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، وذلك لأسباب عائلية، ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وعلى الرغم من ضخامة العرض الصيني الذي كان من المنتظر أن يتخطى الـ15 مليون جنيه إسترليني، قيمة عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب البرتغالي لا يرغب في التسبب في أي مشاكل لعائلته بالانتقال إلى القارة الآسيوية، فالبرتغالي لا يزال يرغب في التدريب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والإسباني والألماني.
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محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
مصر-والكونغو (3)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
مصر-وزيمبابوي (10)

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد الكونغو

يواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
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