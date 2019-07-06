ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة حالة من الغضب، خاصة أن هناك حملات موسعة لاعتقالهم منذ يونيو الماضي

تحرير:محمود نبيل ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

المهاجرين

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.

ترامب الذي راهن على عمليات الترحيل الجماعي كإحدى أهم الأوراق التي يمكن أن تقربه من ولاية جديدة في البيت الأبيض، قد يصطدم برفض سياسي وشعبي خلال الفترة المقبلة، وإن كان الترحيب قد يكون موقف بعض الفئات الجماهيرية بالولايات الأمريكية الأكثر استقبالًا للمهاجرين، حسب ما جاء في شبكة "فويس أوف أمريكا". ترامب