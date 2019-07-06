ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة حالة من الغضب، خاصة أن هناك حملات موسعة لاعتقالهم منذ يونيو الماضي
لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة.
بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
ترامب الذي راهن على عمليات الترحيل الجماعي كإحدى أهم الأوراق التي يمكن أن تقربه من ولاية جديدة في البيت الأبيض، قد يصطدم برفض سياسي وشعبي خلال الفترة المقبلة، وإن كان الترحيب قد يكون موقف بعض الفئات الجماهيرية بالولايات الأمريكية الأكثر استقبالًا للمهاجرين، حسب ما جاء في شبكة "فويس أوف أمريكا".
ترامب
ترامب الذي راهن على عمليات الترحيل الجماعي كإحدى أهم الأوراق التي يمكن أن تقربه من ولاية جديدة في البيت الأبيض، قد يصطدم برفض سياسي وشعبي خلال الفترة المقبلة، وإن كان الترحيب قد يكون موقف بعض الفئات الجماهيرية بالولايات الأمريكية الأكثر استقبالًا للمهاجرين، حسب ما جاء في شبكة "فويس أوف أمريكا".
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وقالت الشبكة الأمريكية إن ترامب قام بتأجيل عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الشهر الماضي، وذلك بعد أن تم تسريب الموعد المقرر للصحافة، لكنه أكد الأسبوع الماضي أن الخطوات التنفيذية في هذا الأمر ستبدأ في الرابع من يوليو.
وقال ترامب في البيت الأبيض، أمس الجمعة: "ستبدأ العملية قريبًا، لكنني لا أسميها مداهمات، فنحن نزيل كل هؤلاء الأشخاص الذين أتوا على مر السنين بشكل غير قانوني".
من جانبها، قالت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي في الغالب ما تنتمي للعائلات القادمة من أمريكا الوسطى عبر الحدود الجنوبية الغربية.
وعلى مستوى التحركات الفعلية، فإن سلطة الهيئة المعنية بالهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنطوي على "عمليات اعتقال جانبية" يتم فيها استهداف المهاجرين غير الشرعيين الذين ليسوا على قوائم السلطات في الولايات المتحدة.
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وأظهرت الوثائق الحكومية التي نشرتها مجموعات حقوق المهاجرين، أن بعض المداهمات التي قامت بها هيئة الهجرة والجمارك في الماضي كانت بها عمليات اعتقال جانبية، وتحديدًا للعناصر التي تبدو ليست على قوائم الشرطة.
وقالت جماعات حقوق المهاجرين إن هذا التهديد العام الذي يلوح في الأفق للمهاجرين غير الشرعيين يضر بالمجتمعات والاقتصاد الأمريكي، حيث إنه يجبر البالغين على فقد العمل، كما أنه يدفع الأطفال على ترك المدارس خشية أن يتم إلقاء القبض عليهم وفصلهم عن عائلاتهم.
وقالت إلسا لوبيز، إحدى المهتمات بمنظمة "سوموس أون بويبلو أونيدو" المتخصصة في حقوق المهاجرين والعمال في نيو مكسيكو: "علينا أن نكون مستعدين، ليس فقط عندما يعلن ترامب ذلك، لأن هناك اعتقالات كل يوم للمهاجرين غير الشرعيين وتتزايد".
وبشكل عام، تأتي نسبة كبيرة من المهاجرين من بلدان خارج أمريكا الوسطى، بما في ذلك الهند وكوبا وإفريقيا، وهي الشريحة التي استهدفته السلطات الأمريكية منذ 10 يونيو الماضي حتى الآن، بإلقاء القبض على 10 آلاف شخص منهم.
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ومن جانبها، تحاول بعض الهيئات المسؤولة عن المرافق المختلفة في الولايات المتحدة الإشارة إلى بعض الدلائل التي تؤكد اهتمامهم بالأحوال المعيشية للمهاجرين، وذلك في محاولة لإسكات المطالبين بتحسين أوضاعهم في الولايات المتحدة، خاصة في ظل حالة الغضب التي ارتبطت بكل مرة يتحدث فيها عن قرار بشأن المهاجرين غير الشرعيين أو أوضاعهم في البلاد.