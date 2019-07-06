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أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد»

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
أمينة خليل
أمينة خليل
يستعد الفنان محمد إمام خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. واستقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم إلى جانب النجمة ياسمين رئيس، حيث تعاقدت "أمينة" بشكل رسمي مع شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، وتحضر حاليًا مع الاستايلست ملابس الشخصية التى تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.
وكان محمد إمام قد شوّق جمهوره بالأمس للبطلة الجديدة التي ستنضم لـ"لص بغداد"، ونشر صورة له مع ياسمين رئيس عبر "إنستجرام"، معلّقا: "النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة، نجمة منورة في جيلنا، متألقة الفترة دي، في دور جديد عليها، تفتكروا مين؟". كما استقر محمد إمام ومسؤلو "سينرجي" على دولة "تايلاند"
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Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
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مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.
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غادة عبد الرازق| «زهرة» التي أعاد اكتشافها خالد يوسف

غادة عبد الرازق فتاة الإعلانات التي تحوّلت إلى السيدة الأولى، صاحبة القوام الممشوق رغم تخطيها الخمسين، إحدى أهم فنانات مصر في الألفية الجديدة، خاصة في الدراما التليفزيونية، فهي "نعمة الله" زوجة "الحاج متولي"، و"شوق" في "سوق العصر"، و"وردة باشندي" في "الباطنية"، و"زهرة" التي في رصيدها 5 زيجات و9 انفصالات، و"سمارة" و"فريدة الطوبجي" وغيرها من الأدوار التي تميزت فيها، واكتسبت من خلالها جماهيريتها، التي لا تزال ترتكز عليها في نجاحاتها، ورغم خفوت بريقها في السنوات الأخيرة، فإنها تبقى نجمة كبيرة موهوبة لها ثقلها الفني والجماهيري.
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رحاب الجمل: أيوه أنا الأم المثالية.. وبالبس عريان

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7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
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أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
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