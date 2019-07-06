أمينة خليل مع محمد إمام وياسمين رئيس في «لص بغداد»

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

أمينة خليل

يستعد الفنان محمد إمام خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، حيث صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي. واستقر صناع "لص بغداد" على الفنانة أمينة خليل، لتجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم إلى جانب النجمة ياسمين رئيس، حيث تعاقدت "أمينة" بشكل رسمي مع شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، وتحضر حاليًا مع الاستايلست ملابس الشخصية التى تقدمها فى الفيلم، لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.

وكان محمد إمام قد شوّق جمهوره بالأمس للبطلة الجديدة التي ستنضم لـ"لص بغداد"، ونشر صورة له مع ياسمين رئيس عبر "إنستجرام"، معلّقا: "النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة، نجمة منورة في جيلنا، متألقة الفترة دي، في دور جديد عليها، تفتكروا مين؟". كما استقر محمد إمام ومسؤلو "سينرجي" على دولة "تايلاند"