مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

اتوبيس -صورة أرشيفية

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.

وحررت الغندور مخالفة ضد السائق، وتم التحفظ على الأتوبيس وتسليمه لوحدة مرور ميت غمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع توفير أتوبيس بديل للركاب لتوصيلهم إلى قرية دماص، مشددة على الإبلاغ عن أي سائق يخالف التسعيرة الجديدة المعلنة، وسط تهليل وإعجاب المواطنين. يأتي ذلك في إطار متابعة التزام السائقين