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مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
اتوبيس -صورة أرشيفية
اتوبيس -صورة أرشيفية
أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
وحررت الغندور مخالفة ضد السائق، وتم التحفظ على الأتوبيس وتسليمه لوحدة مرور ميت غمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع توفير أتوبيس بديل للركاب لتوصيلهم إلى قرية دماص، مشددة على الإبلاغ عن أي سائق يخالف التسعيرة الجديدة المعلنة، وسط تهليل وإعجاب المواطنين. يأتي ذلك في إطار متابعة التزام السائقين
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خبز-عيش

هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
توت-عنخ-آمون

بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

فى خطوة أقل ما يقال عنها إنها انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت دار «كريستيز» للمزادات بلندن يوم الخميس الماضى مزادا علنيا لبيع تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني، أى ما يعادل 6 ملايين دولار، إلى جانب 32 قطعة أثرية مصرية أخرى، ضاربة بعرض الحائط جميع تحركات الحكومة المصرية القانونية والدبلوماسية والقضائية والمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية لوقف عملية البيع وإعادة التراث المصري، خاصة بعدما أكدت الحكومة المصرية أنها تمتلك أدلة تثبت أن هذه القطع الأثرية مصرية بنسبة 100%.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
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انتشار مراكز تأهيل الطلاب الوهمية في طلب إحاطة

استنكرت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، انتشار مراكز تأهيل الطلبات للكليات سواء العسكرية منها أو الخارجية بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، حول انتشار مراكز تأهيل الطلاب للكليات، قائلة إن يتم توزيع أوراق دعائية تروج لهذ المراكز، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، إذ تروج هذه المراكز لنفسها على أنها توفر شرح مبسط وسهل للطالب قبل خوض اختبار القدرات بالكلية التي سيقدم أوراقه بها.
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بنزين

تخفيض 50% للطلاب.. التعريفة الجديدة لجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والأجرة داخل المدن وبينها، وخارج المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة، مؤكدا على الضرب بيد من حديد لمن يحاول استغلال الراكب، مضيفا أن تلك التعريفة تم تقديرها بنسبة الزيادة في المحروقات بما لا تضر بالراكب أو مالك التاكسي أو الأجرة محذرا من أي محاولة للزيادة عن الأجرة المقررة والتي تم توزيعها بجميع المواقف وجميع مجالس المدن.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في قنا

اعتمد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، بالإضافة إلى تعديل التعريفة من وإلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة. وأوضح الهجان أنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلى مراكز المحافظة لتصبح 13 جنيه و75 قرشا إلى مدينة أبوتشت و 11 جنيها و50 قرشا إلى مدينة فرشوط، و 10 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة نجع حمادي، و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة دشنا و 5 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة الوقف، و 4 جنيهات و75 قرشا إلى مدينة قفط، و 6 جنيهات و50 قرشا إلى مدينة قوص ، و6 جنيهات إلى مدينة نقادة.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالغربية

اعتمد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الداخلية والخارجية والتاكسى العداد بزيادة تتراوح ما بين 10% - 15% وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية. جاء ذلك بناءً على الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وإدارة مرور الغربية ومباحث المرور ومدير مديرية التموين ومباحث التموين والمدير التنفيذى لمشروع مواقف السيارات بالمحافظة وذلك لتحديد تعريفة الركوب وفق الزيادة المعلنة.
أسعار-البنزين-بعد-زيادة-يوليو-2019

ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، بعد تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أنه اجتمع مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية للقرى لتنفيذ التعريفة الجديدة والتصدي لأية زيادات غير حقيقية أو محاولات لفرض مبالغ مالية أكبر من المخصصة. وأكد معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، أن نسبة رفع أسعار التعريفة لا تتجاوز 15% على النقل خارج وداخل المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.
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