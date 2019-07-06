تمثال «خيال مآتة» لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

تمثال ميلانيا ترامب

قرب مسقط رأسها في "سلوفينيا"، كُشف، أمس الجمعة، عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن التمثال نحته الفنان المحلي أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني، مشيرةً إلى أنه يتزامن الكشف عن التمثال -الذي يبدو ساخرا- مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا، عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.

وتم نحت التمثال من شجرة زيزفون حية يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. وحسب "رويترز"، وصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة "خيال المآتة" الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور. والتمثال عبارة عن