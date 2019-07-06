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تمثال «خيال مآتة» لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
تمثال ميلانيا ترامب
تمثال ميلانيا ترامب
قرب مسقط رأسها في "سلوفينيا"، كُشف، أمس الجمعة، عن تمثال خشبي بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب. وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن التمثال نحته الفنان المحلي أليس زوبيفتس، بتكليف من الفنان الأمريكي المقيم في برلين، براد داوني، مشيرةً إلى أنه يتزامن الكشف عن التمثال -الذي يبدو ساخرا- مع معرض لداوني في يوبليانا عاصمة سلوفينيا، عن جذور ميلانيا في هذا البلد الصغير.
وتم نحت التمثال من شجرة زيزفون حية يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا. وحسب "رويترز"، وصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة "خيال المآتة" الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور. والتمثال عبارة عن
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قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
جيف بيزوس وماكينزي

رسميا.. مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

أقر قاضي في مدينة سياتل الأمريكية، اليوم السبت، اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، من زوجته ماكينزي، بعد زواج استمر 25 عاما، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار، وذلك بعد أن أعلن بيزوس وماكينزي - أغنى زوجين في العالم - طلاقهما في بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في شهر يناير الماضي، ما أثار قلقا من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
زلزال

زلزال جديد يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 7.1 ريختر

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا، في وقت متأخر من الجمعة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» فيما نقلته على لسان مراسلتها، أن الزلزال يعد هو الأعنف الذي يضرب الولاية الأمريكية منذ 20 عاما. وأعلن المعهد الأمريكي للزلازل شدة الهزة التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار. وكانت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد تعرضت، الخميس، لزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي وشهود.
دونالد ترامب

ترامب: حملات ترحيل المهاجرين ستبدأ قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ «قريبا جدا». جاء ذلك بينما تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون «مستعدة» عندما يأتي ضباط الهجرة، وفقا لوكالة «رويترز». وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. وأجل الرئيس الأمريكي العملية الشهر الماضي بعد تسرب موعدها للصحافة، لكنه قال يوم الإثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الحالي.
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دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
منظومة S-400 الدفاعية

أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم، الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
علي خامنئي

إيران: عقوبات أمريكا تقطع طريق الدبلوماسية إلى الأبد

قال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام، علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين. وبحسب وكالة «رويترز»، أكد موسوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أن فرض عقوبات «عديمة الجدوى» على المرشد يعني غلق طريق الدبلوماسية بشكل دائم، مضيفا أن إدارة ترامب «اليائسة» تدمر آليات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك فيما كان الرئيس الأمريكي قد وقع، الاثنين، أمرا يفرض عقوبات «مشددة» على النظام الإيراني، تستهدف مرشد النظام وقادة في الحرس الثوري.
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