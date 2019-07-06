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المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها، على أن المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بينها القانون على سبيل الحصر، وهي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور.وأضافت
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هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

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بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

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انتشار مراكز تأهيل الطلاب الوهمية في طلب إحاطة

استنكرت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، انتشار مراكز تأهيل الطلبات للكليات سواء العسكرية منها أو الخارجية بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، حول انتشار مراكز تأهيل الطلاب للكليات، قائلة إن يتم توزيع أوراق دعائية تروج لهذ المراكز، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، إذ تروج هذه المراكز لنفسها على أنها توفر شرح مبسط وسهل للطالب قبل خوض اختبار القدرات بالكلية التي سيقدم أوراقه بها.
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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

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الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

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