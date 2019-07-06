المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها، على أن المشرع أطلق حرية الإبداع الفنى، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بينها القانون على سبيل الحصر، وهي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور.وأضافت