المنتخب يكشف آخر تطورات إصابة «الونش»

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

الونش

أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، على جاهزية اللاعب محمود حمدي (الونش) للمشاركة مع المنتخب، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، إذا رأى الجهاز الفني ذلك، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).

وجاء ذلك بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب صباح اليوم، بعد تعرض مدافع المنتخب الوطني، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة أمس الجمعة، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، اليوم. وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على

وجاء ذلك بعد توقيع الكشف الطبي على اللاعب صباح اليوم، بعد تعرض مدافع المنتخب الوطني، للإصابة خلال تدريبات الفراعنة أمس الجمعة، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي، اليوم.



وغادر الونش تدريبات المنتخب الجماعية، بعدما تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، وخرج على أثرها رفقة محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، من أجل الخضوع للفحص الطبي وتحديد مدى جاهزيته لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.



وكان محمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني، تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس أجبرته على مغادرة معسكر الفراعنة، وأجرى جراحة عاجلة سيغيب على أثرها لمدة تترواح من ستة أشهر إلى ثمانية شهور، بالإضافة إلى إصابة أحمد حسن (كوكا) في كاحل القدم، خلال مواجهة الفراعنة مع المنتخب الأوغندي، التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد.

