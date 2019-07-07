واتس آب أم تليجرام.. ما الأفضل بين الاثنين؟

كلاهما يأتي مع ميزات مماثلة، على سبيل المثال، كلاهما يحتوي على ملصقات، وعرض للصور، بالإضافة إلى المزايا المعتادة لتطبيق المراسلة، هناك العديد من الخصائص التي تميزها
يعد تطبيق المراسلة الفوري واتس آب هو أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في العالم، ولكن بعد أن قامت شركة فيسبوك بشرائه، شعر مستخدموه بالقلق بشأن استخدامات التطبيق في المستقبل القريب، خاصةً بعد أن أكدت واتس آب أنها ستبدأ قريبًا في نشر الإعلانات عبر رسائلها، على الرغم من ذلك هناك تطبيق يشبه واتس آب في الكثير من الميزات، ويعتمد عليه الكثير أيضًا، حيث يعد تليجرام من أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر جوجل بلاى، لكن السؤال الآن؛ ما التطبيق الأفضل بين الاثنين، خاصة أنهما يتشابهان في الكثير من الميزات؟
بدون شك، يعد واتس آب هو الرائد في السوق عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة. كل ذلك يرجع إلى قاعدة المستخدمين الواسعة. بعد أن قام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشرائه، حاولت الشركة إضافة العديد من الميزات إلى التطبيقات، بما في ذلك إنستجرام.
بقى واتس آب منصة رسائل فورية. اقترح العديد من المستخدمين الكثير
بدون شك، يعد واتس آب هو الرائد في السوق عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة. كل ذلك يرجع إلى قاعدة المستخدمين الواسعة. بعد أن قام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشرائه، حاولت الشركة إضافة العديد من الميزات إلى التطبيقات، بما في ذلك إنستجرام.
بقى واتس آب منصة رسائل فورية. اقترح العديد من المستخدمين الكثير من الميزات للتطبيق، ليتحول إلى تطبيق يختلف عن تطبيق مراسلة بسيط.
إذا كنت تريد أكثر من مجرد تطبيق مراسلة بسيط، فهناك أيضًا تطبيق تليجرام. يعد تليجرام خدمة متعددة المنصات تحتوي على العديد من الميزات الإضافية، مثل برامج الروبوت القابلة للبرمجة، والتي تساعد مستخدمي التطبيق على تخصيص طريقة اتصالهم بالآخرين.
على الرغم من أن كلا التطبيقين يمتلك نفس الميزات تقريبًا، فإن واتس آب يفتقر إلى العديد من المزايا، التي يوفرها تطبيق تليجرام المنافس الذي يأتي في الترتيب الثاني كأكثر تطبيقات المحادثة الفورية استخدامًا، والعكس صحيح.
على سبيل المثال، كلاهما يحتوي على ملصقات، وعرض للصور، بالإضافة إلى الميزات المعتادة لتطبيق المراسلة. هناك العديد من الميزات التي تميزها.
قاعدة المستخدمين
في يناير من العام الماضي، كان لدى واتس آب نحو 1.5 مليار مستخدم نشط. في وقت لاحق، ذكر تليجرام وجود 200 مليون مستخدم نشط شهريا. على الرغم من حقيقة أن لديها قاعدة مستخدم أصغر بكثير، بدأ تليجرام في عام 2013، لكنها لم تشارك ببيان واحد من بيانات المستخدم إلى أي طرف ثالث آخر. من المهم جدا أن نضع في الاعتبار فضائح فيسبوك.
مجموعة اتصال الفيديو
تميز واتس آب بهذا التحديث في الوقت المناسب. في الآونة الأخيرة، أضاف التطبيق دعمًا لمكالمات الفيديو الجماعية. باستخدام تلك الميزة، يمكنك الاتصال بنحو ثلاثة أشخاص في نفس الوقت. يمكنك بدء المكالمة من أي مجموعة واتس آب. كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الهاتف الموجودة على الشريط العلوي. ثم تحتاج إلى إضافة المشاركين في المكالمة، وهى ميزة غير موجودة في تليجرام.
دردشة سرية
تتيح لك هذه الميزة الحصول على إشعارات حول لقطات الشاشة التي تم التقاطها، ولا يمكنك إعادة توجيه رسالة مرسلة على محادثة سرية. أيضا، يمكنك تعيين مؤقت التدمير الذاتي، مما يجعل رسائلك تختفي بعد وقت تحدده.
واجهة التطبيق
تعد واجهة واتس آب مريحة في الاستخدام نظرًا لإمكانية الوصول للمحادثات وسجل المكالمات بشكل أسرع من تليجرام.
الحالة "Status"
يمكنك تغيير الحالة "Status" الخاصة بك على واتس آب من خلال كتابة أى شيء تريده، أو استخدام الصور ومقاطع الفيديو لمده أقصاها 30 ثانية، كما يمكنك تنسيق خط الكتابة بسهولة، لأى جزء من النص الذي تكتبه، لكن هذه الميزة غير موجودة بتليجرام.
على الرغم من حقيقة امتلاك واتس آب الكثير من الميزات، والتي ربما تتخطى ميزات تليجرام، فإن العديد من التقارير العالمية أثبتت عددا من الانتهاكات
والتسلل الإلكتروني وسرقة بيانات مستخدمي واتس آب، خاصة بعد شراء فيسبوك له.
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