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واتس آب أم تليجرام.. ما الأفضل بين الاثنين؟

كلاهما يأتي مع ميزات مماثلة، على سبيل المثال، كلاهما يحتوي على ملصقات، وعرض للصور، بالإضافة إلى المزايا المعتادة لتطبيق المراسلة، هناك العديد من الخصائص التي تميزها
تحرير:مي فؤاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
يعد تطبيق المراسلة الفوري واتس آب هو أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في العالم، ولكن بعد أن قامت شركة فيسبوك بشرائه، شعر مستخدموه بالقلق بشأن استخدامات التطبيق في المستقبل القريب، خاصةً بعد أن أكدت واتس آب أنها ستبدأ قريبًا في نشر الإعلانات عبر رسائلها، على الرغم من ذلك هناك تطبيق يشبه واتس آب في الكثير من الميزات، ويعتمد عليه الكثير أيضًا، حيث يعد تليجرام من أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر جوجل بلاى، لكن السؤال الآن؛ ما التطبيق الأفضل بين الاثنين، خاصة أنهما يتشابهان في الكثير من الميزات؟
بدون شك، يعد واتس آب هو الرائد في السوق عندما يتعلق الأمر بتطبيقات المراسلة. كل ذلك يرجع إلى قاعدة المستخدمين الواسعة. بعد أن قام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشرائه، حاولت الشركة إضافة العديد من الميزات إلى التطبيقات، بما في ذلك إنستجرام. بقى واتس آب منصة رسائل فورية. اقترح العديد من المستخدمين الكثير
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