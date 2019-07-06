أجيري يأمل في تجنب سيناريو «المعلم» أمام الأولاد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

أجيري

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

ويتفوق الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، حيث تواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة. ويسعى الإنجليزي ستيوارت باكستير، المدير الفني لجنوب إفريقيا، صاحب الـ65 عامًا، في تحقيق الفوز الثاني

ويتفوق الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، حيث تواجه المنتخبان في 11 مباراة سابقة، حققت جنوب إفريقيا الفوز خلالها في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات للمنتخب الوطني، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.



ويسعى الإنجليزي ستيوارت باكستير، المدير الفني لجنوب إفريقيا، صاحب الـ65 عامًا، في تحقيق الفوز الثاني له في البطولة على حساب الفراعنة، لاستمرار التفوق التاريخي لجنوب إفريقيا أمام مصر.



ويأمل المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، في تجنب الهزيمة والخروج المبكر من دور الـ16، حتى لا يتعرض للإقالة، وتكرار سيناريو حسن شحاتة، الذي تعرض للإقالة في 6 يونيو 2011 عقب تضاؤل آمال مصر في التأهل إلى كأس الأمم 2012، بعد التعادل مع جنوب إفريقيا سلبًا في استاد الكلية الحربية بالقاهرة.

