ليلة سقوط «ضباع الجبل» بترسانة أسلحة بالعياط

كمين أمني أسقطهم أثناء سيرهم بسيارة ربع نقل بالجيزة.. والمتهمون: نستخدم الأسلحة فى حراسة الأراضى الصحراوية وفي أوقات الفراغ نسرق السيارات ونسطو على مدمني المخدرات

تحرير:يونس محمد ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

معلومة سرية وصلت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول قيام مجموعة من العاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى فرض الإتاوات على مالكي الأراضى الصحراوية بالجيزة، بالإضافة إلى تجارتهم بالمخدرات وسرقة السيارات وبالتحديد العياط والمناطق الجبلية بالجيزة، ومن هنا قرر ضباط المباحث إنهاء نشاط العصابة فتم عمل كمين لهم وألقى القبض على 6 من عناصر التشكيل وبحوزتهم 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بالعياط، وبإحالتهم للنيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

شغلهم بالليل كانت عقارب الساعة تشير إلى قرب أذان الفجر عندما رن هاتف اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من أحد ضباط الإدارة، وأخبره خلال المكالمة بتوصله لمعلومات مهمة حول نشاط التشكيل العصابي بالمنطقة الجبلية وهم الذين كانوا يشكلون مصدر خطورة على مواطنى العياط، وذلك عقب تجنيد

شغلهم بالليل

كانت عقارب الساعة تشير إلى قرب أذان الفجر عندما رن هاتف اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من أحد ضباط الإدارة، وأخبره خلال المكالمة بتوصله لمعلومات مهمة حول نشاط التشكيل العصابي بالمنطقة الجبلية وهم الذين كانوا يشكلون مصدر خطورة على مواطنى العياط، وذلك عقب تجنيد أحد المصادر السرية والتى رصدت له أماكن نشاطهم بالتفاصيل وعدد رجال التشكيل العصابي، بالإضافة إلى رصد الأماكن التى من المفترض التردد عليها وخطوط سيرهم.

وهنا طلب نائب مدير مباحث الجيزة، التأكد من مصدر المعلومات وتكثيف التحريات، بالإضافة إلى وضع خطة بحث بالاشتراك مع باقى ضباط البحث الجنائي، والتنسيق مع ضباط قطاع الأمن المركزي، وبالفعل عقب تقنين الإجراءات، اجتمع الضباط المشاركون فى العملية وتمت مراجعة خطوط سير المتهمين، ونصب عدة أكمنة لهم ومع انتشار رجال المباحث، بمحيط المنطقة الصحراوية، التى يتردد عليها المتهمون، تمكن النقيبان محمد مصباح، وباسم هنداوى، من القبض على كل من "عرفات.ع.م" عاطل، بحوزته بندقية آلية، و5 خزن، بالإضافة إلى 55 طلقة بدون ترخيص، وتبين أنه متهم فى قضية قتل وحيازة سلاح، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، كما تبين أنه سابق اتهامه فى 6 قضايا اقتحام مركز العياط، واقتحام محكمة العياط، وسرقة محل سلاح، وسرقة منزل، وإطلاق نار على مركز شرطة العياط.

كما تمكنت القوات من القبض على "سيد.ا.ع" وشهرته "حركش" بحوزته بندقية آلية، و5 خزن، و55 طلقة بدون ترخيص، ومتهم فى 10 قضايا سرقة ومخدرات، وضرب وتبديد، و"محمد.ع.إ" وشهرته "حمادة" بحوزته بندقية خرطوش، و4 طلقات، سابق اتهامه فى قضية شروع فى قتل، و"جمال.س.ا" عاطل سابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"إبراهيم.ا" عاطل، و"مسعد.ث" عاطل، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من المنطقة الجبلية.

بنشتغل فى كله

وأمام المقدم أحمد صبحى، رئيس مباحث العياط، وقف المتهمون ليدلوا باعترافاتهم بالتفصيل، وأوضحوا أنهم يمتلكون الأسلحة من أجل استخدامها فى حراسة الأراضى الصحراوية بمنطقة الجيزة وفرض إتاوات على أصحابها مقابل حمايتها، بالإضافة إلى استخدامها فى بعض الأوقات الأخرى لارتكاب بعض الجرائم، مثل السرقة بالإكراه للمدمنين المترددين على المنطقة الجبلية لشراء المواد المخدرة والتى تتنوع سرقاتهم ما بين أموالهم أو سياراتهم ولا أحد منهم يقدر على إبلاغ الشرطة، قائلين "يا باشا كل واحد كان بيتاخد منه حاجة يخاف ييجي القسم يبلغ.. هيقول إيه أنا كنت باشتري مخدرات طلعوا عليّ هجامين أخدوا مني حاجتي.. علشان كده شغلنا فى الأمان"، كما أوضح المتهمون أن أسلحتهم يتم استخدامها فى الدفاع عن أنفسهم، خلال الاتجار بالمواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم وعرض المتهمون على اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذى قرر إحالتهم للنيابة العامة، والتى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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