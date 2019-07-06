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في اليوم العالمي لـ«البوس».. اعرف فوائد التقبيل

تتضمن إدارة الإجهاد مدى تعاملك مع التوتر والقلق، وقُبلة واحدة مع بعض المودة تساعد في تهدئتك، حيث يقلل الأوكسيتوسين من القلق ويزيد من الاسترخاء
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
فوائد التقبيل
فوائد التقبيل
التقبيل وسيلة للتعبير عن حب الأشخاص لبعضهم، ففي كل قبلة يشعر كل طرف بالمشاعر المخبأة بداخل الآخر، وهذا لا يعني أن القبلات وسيلة للتعبير عن الحب بين الأزواج فقط، ففي المرة التي تقابلين فيها صديقتك بعد غيبة طويلة، لا بد من تبادل الأحضان والقبلات كنوع من التعبير عن الاشتياق، وفي كل مرة تعطي لوالديك قبلة فإنك تعبّر عن حبك لهما بأبسط وسيلة. ويحتفل العالم باليوم العالمي للتقبيل في 6 يوليو من كل عام، وبعيدًا عن أن القبلة وسيلة للتعبير عن المشاعر، فإن للتقبيل فوائد أخرى يمكن معرفتها وفقا لما ذكره موقع Health line.
1- تعزيز هرمونات السعادة عند التقبيل يطلق الدماغ مجموعة من المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بشعور جيد وسعيد من خلال إشعال مراكز المتعة في الدماغ، وتشمل هذه المواد الكيميائية "الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين"، ما قد يجعلك تشعر بالنشوة وتشجع مشاعر المودة والارتباط، كما أنه يخفض مستويات هرمون الكورتيزول
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