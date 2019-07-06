هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

الخبز المدعم - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وقالت الوزارة إن الدولة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.وتتابع