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هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
الخبز المدعم - صورة أرشيفية
الخبز المدعم - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التموين، اليوم السبت، بيانا، بشأن ما انتشر مؤخرا من أنباء حول عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز، معلنة أنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وكذلك توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يثار بزيادة سعر رغيف الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وقالت الوزارة إن الدولة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.وتتابع
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توت-عنخ-آمون

بعد بيع رأس آمون| هل سقط حق مصر في المطالبة بتراثها؟

فى خطوة أقل ما يقال عنها إنها انتهاك واضح وصريح لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت دار «كريستيز» للمزادات بلندن يوم الخميس الماضى مزادا علنيا لبيع تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني، أى ما يعادل 6 ملايين دولار، إلى جانب 32 قطعة أثرية مصرية أخرى، ضاربة بعرض الحائط جميع تحركات الحكومة المصرية القانونية والدبلوماسية والقضائية والمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية لوقف عملية البيع وإعادة التراث المصري، خاصة بعدما أكدت الحكومة المصرية أنها تمتلك أدلة تثبت أن هذه القطع الأثرية مصرية بنسبة 100%.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

المحكمة الدستورية ترفض الرقابة على الإبداع الفني

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى دستورية أحالتها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أقيمت طلبا للفصل فى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955، لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وتنص المادة 9 من القانون على أنه: "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".
اتوبيسات

مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

انتشار مراكز تأهيل الطلاب الوهمية في طلب إحاطة

استنكرت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، انتشار مراكز تأهيل الطلبات للكليات سواء العسكرية منها أو الخارجية بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية التعليم والتعليم الفني طارق شوقي، حول انتشار مراكز تأهيل الطلاب للكليات، قائلة إن يتم توزيع أوراق دعائية تروج لهذ المراكز، دون أي رقابة من الحكومة والجهات المعنية، إذ تروج هذه المراكز لنفسها على أنها توفر شرح مبسط وسهل للطالب قبل خوض اختبار القدرات بالكلية التي سيقدم أوراقه بها.
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ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
عمرو أديب

عمرو أديب للتجار: بلاش افتراء (فيديو)

أكد الإعلامى عمرو أديب على ضرورة مراقبة الأسعار خلال الأيام المقبلة، منعا لاستغلال بعض التجار زيادة أسعار البنزين فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وقال أديب، خلال خلقة الجمعة من برنامج «الحكاية»، الذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: «انبسطت جدا لما لقيت محافظ الغسكندرية ومحافظ القاهرة منزلين أسعار المواصلات لمختلف الاماكن بعد الزيادة، مع نيتهم فى وضع استيكرات على السيارات منعا لاختلاف السائقين والركاب». وأضاف: «أنا فاكر فى مرة منهم نزل رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب يتكلم ويتناقش مع سائقى الميكروباص، المرة دى فيه تنظيم أكثر».
وائل-ابو-العلا-رئيس-شركة-كريم

بعد زيادة البنزين.. «كريم» ترفع أسعار خدماتها 15%

أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، رفع أسعار المنتجات البترولية للجمهور، وعلى إثر ذلك تم رفع تعريفات ركوب غالبية وسائل النقل، وفي هذا الإطار أعلنت شركة شركة كريم، لخدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، رفع تعريفة خدماتها للمستخدمين، وذلك عبر رسالة نصية أرسلتها للعملاء اليوم، قالت فيها إن السعر الأساسى لاستخدام فئة Go حالياً أصبح 7.7 جنيه، كما ستصل تكلفة كيلو التحرك 2.8 جنيه، بينما يتم احتساب الانتظار على أساس 77 قرشاً، وستبلغ تكلفة الحد الأدنى 10 جنيهات.
وزير-البترول (3)

وزير البترول يبحث مع المسؤولين آثار زيادة الوقود

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعا فى غرفة عمليات الوزارة، ضم رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع تابع المهندس طارق الملا موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته فى مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار، من مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
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