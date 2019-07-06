أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

تحرير:أحمد بركات ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

محمد صلاح

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).

وأوضح أجيري لصلاح أن منتخب جنوب إفريقيا فريق يتسم بالزيادة العديدة في وسط الملعب، وهو ما يستدعى منح أداء دوره الدفاعي. وشارك محمد صلاح في مران المنتخب الوطني أمس استعدادًا لمباراة لجنوب إفريقيا، بعدما غاب عن مران المنتخب أول من أمس بسبب تعرضه لنزلة برد ليقرر المدرب المكسيكي خافيير أجيري منحه راحة سلبية. ووفقا

وأوضح أجيري لصلاح أن منتخب جنوب إفريقيا فريق يتسم بالزيادة العديدة في وسط الملعب، وهو ما يستدعى منح أداء دوره الدفاعي.



وشارك محمد صلاح في مران المنتخب الوطني أمس استعدادًا لمباراة لجنوب إفريقيا، بعدما غاب عن مران المنتخب أول من أمس بسبب تعرضه لنزلة برد ليقرر المدرب المكسيكي خافيير أجيري منحه راحة سلبية.



ووفقا لموقع «ترانسفير ماركت» أكدت الإحصائيات أن محمد صلاح يساوي أربعة أضعاف القيمة التسويقية لمنتخب جنوب إفريقيا، وجاءت القيمة التسويقية كالتالي:



القيمة التسويقية لجنوب إفريقيا: 629.400 مليون جنيه بما يوازي 30 مليون جنيه إسترليني.



القيمة التسويقية لمحمد صلاح: 2.820 مليار جنيه بما يوازي 150 مليون يورو.

