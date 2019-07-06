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«القانون الموحد».. طريق السياحة للعودة

المشاط: تعديل التشريعات المتعلقة بالسياحة والتي تعود إلى 1970.. نائب: قانون السياحة الموحد سيقضي على ازدواجية القوانين.. وآخر: معوقات السياحة لا تُحل بالقوانين والتشريعات
تحرير:صابر العربي ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
السياحة - أرشيفية
السياحة - أرشيفية
لم تعد الصورة القاتمة عن وضع السياحة منذ ثورة الـ25 من يناير حتى مشارف العام الماضي قائمة، إذ يشير الوضع الحالي إلى زوال تلك الحقبة، ونأمل ألا تعود، وهو ما زاد من تطلعات القائمين على تحسين وضع السياحة تشريعيا في المقام الأول، والمطالبة بسرعة إصدار "قانون السياحة الموحد". ولم تقتصر المطالب على أعضاء البرلمان، فتبعهم أغلب القائمين على قطاع السياحة، آملين في تقديم خدمة سياحية أفضل وبلا أي معوقات، بهدف أن يزيد من استقطاب السياح إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح، حققوا لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أنه انخفض لقرابة الـ20% من الرقم سالف الذكر على أقصى التقديرات في عام 2011 عقب الثورة، ثم بدأت العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (8)

حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
الانتحار-شنقا

مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
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تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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منح الجنسية وزيادة المعاشات...7قوانين أقرها البرلمان

افتتح مجلس النواب أولى جلساته عقب العودة من إجازة عيد الفطر أول أمس، بالموافقة على عدد من القوانين المهمة والتى كانت محل أنظار جميع المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963،وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972.
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«مش جايين نبيع كلام».. مشادة بين نائب ووزير الأوقاف

خلاف حاد شهده اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في أثناء مناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني، الأزمة بدأت عندما قال النائب هشام مجدي: "شطارة الوزير في الكلام ستجعله يستمر طويلا، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله فى بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة وغيره". وتحفظ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ماقاله النائب.
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