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بعد رفع الوقود| هل يصرف صندوق النقد الشريحة الأخيرة؟

تنتظر مصر وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب قيام الحكومة باتخاذ آخر إجراء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو رفع أسعار الوقود
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
رفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار الوقود والتي تعد الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حاليا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبموجب هذا البرنامج التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وحصلت من خلالها على 10 مليارات دولار مقسمة على 5 شرائح. وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن هذا يتوقف على حسب مواعيد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وخلال الثلاث سنوات الماضية، قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية والصعبة وشملت كل من تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى
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ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 6 يوليو2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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ازمة-بنزين

بعد تطبيق التسعير التلقائي.. ما مصير أسعار البنزين؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. ورفعت الحكومة أمس، الجمعة، أسعار المواد البترولية، والتي تعد الزيادة الرابعة والأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
محطة -بنزين (1)

قرار بتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وشمل القرار أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
محطة -بنزين (1)

وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
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