النقل توضح حقيقة زيادة أسعار السكة الحديد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت مصادر بوزارة النقل، أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة، في أعقاب تحريك وزارة البترول أسعار المواد البترولية، أمس الجمعة، وأن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة الأسعار، إذ أنها تحرص على تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد أولا وتحديث البنية التحتية لأجهزة التحكم وأنظمة الإشارات، فضلا عن تحديث أسطول القطارات التي تنقل ملايين الركاب، موضحة أنه حتى الآن لا قرارات رسمية أو نية للزيادات في الوقت الحالي، وأن هناك استراتيجية تقوم على تطوير الخدمة وصيانة القطارات التي سيشعر بها المواطن بحلول يونيو 2020.

ونوهت المصادر بأن التعاقدات الجديدة التي تبرمها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للجمهور على مختلف الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وعلى رأسها الصفقة الأضخم في تاريخ السكة الحديد بتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، وفقا للتعاقد المبرم مع التحالف الروسي المجري الذي تمثله شركة