سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

النقل توضح حقيقة زيادة أسعار السكة الحديد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت مصادر بوزارة النقل، أنه لا توجد نية لإجراء أي تعديلات في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والمميزة، في أعقاب تحريك وزارة البترول أسعار المواد البترولية، أمس الجمعة، وأن الوزارة ستتحمل فرق تكلفة الأسعار، إذ أنها تحرص على تطوير ورفع كفاءة مرفق السكة الحديد أولا وتحديث البنية التحتية لأجهزة التحكم وأنظمة الإشارات، فضلا عن تحديث أسطول القطارات التي تنقل ملايين الركاب، موضحة أنه حتى الآن لا قرارات رسمية أو نية للزيادات في الوقت الحالي، وأن هناك استراتيجية تقوم على تطوير الخدمة وصيانة القطارات التي سيشعر بها المواطن بحلول يونيو 2020.
ونوهت المصادر بأن التعاقدات الجديدة التي تبرمها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للجمهور على مختلف الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وعلى رأسها الصفقة الأضخم في تاريخ السكة الحديد بتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، وفقا للتعاقد المبرم مع التحالف الروسي المجري الذي تمثله شركة
اقرأ المزيد
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (8)

حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
الانتحار-شنقا

مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مترو الأنفاق

«الأنفاق»: المترو سينقل الركاب للاستاد في 15 دقيقة

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة التي أعلنت وزارة النقل فتحها أمام جمهور الركاب السبت الماضى، جاء تزامنًا مع قرب افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لافتًا إلى أن محطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، سوف تقدم خدمة مميزة للركاب، ونقلهم من وإلى الاستاد فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط. وأوضح رأفت فى تصريحات لـ"التحرير" أن المحطات الجديدة سوف توفر على الراكب نحو 25 دقيقة طوال مدة الرحلة.
وزير-النقل-كامل-الوزير-بورش-كوم -ابور-اضي المتخصصة (6)

كامل الوزير يتفقد ورش السكة الحديد بكوم أبو راضي

يتفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الإثنين، ورش عربات كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمحافظة بني سويف، المتخصصة في صيانة وإجراء العمرات لعربات الركاب المكيفة والمميزة. وقال محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل، إن جولة الوزير هدفها متابعة أعمال الصيانة وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لطلبات العاملين بالورش، إذ أن هذه المرة الثانية التي يتفقد فيها الوزير ورش أبو راضي، التي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتقام على مساحة 75 فدانا، وبعدها سيتفقد الوزير محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية.
وزير-النقل-كامل-الوزير-ومحافظ -المنيا-يتفقدان-محطة السكة-الحديد (1)

مصادر : 50 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد في العيد

نجحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودفعت الهيئة بقطارات إضافية يوميا في الاتجاهين على خطوط الوجه القبلي والبحرى، من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، حيث تم نقل ما يقرب من 3 ملايين راكب خلال فترة العيد. وقالت مصادر بهيئة السكة الحديد لـ"التحرير"، إن الهيئة حققت زيادة في الإيرادات خلال إجازة عيد الفطر، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة عيد الفطر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org