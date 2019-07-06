خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

ميار الغيطي

هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.

وكانت ميار الغيطي قد شاركت في موسم رمضان المنقضى لعام 2019 بمسلسل «مملكة الغجر»، والمسلسل من بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، ومن تأليف والدها الكاتب محمد الغيطي، الذى يحرص دائما على مشاركة بناته فى أى من الأعمال التي يقوم بكتابتها، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وشارك فيه كل من سامح الصريطي،