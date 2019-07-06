فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

تحرير:التحرير ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
ميار الغيطي
ميار الغيطي
هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.
وكانت ميار الغيطي قد شاركت في موسم رمضان المنقضى لعام 2019 بمسلسل «مملكة الغجر»، والمسلسل من بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده، ومن تأليف والدها الكاتب محمد الغيطي، الذى يحرص دائما على مشاركة بناته فى أى من الأعمال التي يقوم بكتابتها، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وشارك فيه كل من سامح الصريطي،
اقرأ المزيد
اصالة

النجوم و«غطاء الزجاجة».. أصالة تخوض أول تحدٍّ

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب فى تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» التي شارك فيها الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ظهر تحدّ جديد، هو "bottle cap challenge" ويعنى «تحدي غطاء الزجاجة» حيث يقوم المشارك فى التحدى بنشر فيديو لنفسه تم تصويره بأسلوب التصوير البطيء "slow motion" وهو يقوم بركلة خلفية لإزالة غطاء غير مغلق بإحكام عن زجاجة، وذلك دون تحريك الزجاجة ذاتها.
رانيا-يوسف

شاهد| أسرة «مملكة إبليس» تحتفل بانتهاء التصوير

انتهت أسرة مسلسل «مملكة إبليس» بطولة رانيا يوسف وغادة عادل، من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل بقيادة المخرج أحمد خالد موسى، حيث نشر السيناريست محمد أمين راضي، عبر حسابه بـ"تويتر"، صور الاحتفال بنهاية التصوير من داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويظهر فيها الفريق الذى ساهم فى إنتاج العمل، كما نشر صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعلّق على الصور، قائلًا: «فركش مملكة إبليس» وكان المسلسل من المفترض أن يشارك خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، ولكنه خرج من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، بسبب عدم الانتهاء من تصويره.
عزت-ابو-عوف (3)

أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
اقرأ المزيد من الأخبار
رعب-604-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-2-يضحك-المشاهدين

5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

إياد نصار بطلا لـ«حواديت الشانزليزيه» مع «سينرجي»

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع النجم الأردني إياد نصار، على بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. وبدأت "سينرجي" الاستعدادات المبدئية لـ"حواديت الشانزليزيه" بتعاقدها أيضا مع النجوم "إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد" للمشاركة في بطولة العمل، كما تجري الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org