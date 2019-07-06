مصرع شخصين تناولا كشري بمبيد حشري في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

جثة - صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، إثر تناولهما طعام "كشري" ملوثا بمبيد حشري داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ، تم تحرير محضر رقم 3806 إداري مركز بيلا، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد عثور أهالي عزبة السبارته التابعة لقرية الجرايدة دائرة المركز على جثتين داخل مزرعة دواجن.

انتقل رئيس مباحث مركز بيلا ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين وجود جثتي كل من: "أحمد.س.أ.ج - 27 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته "رجب.ا.م.ز - 27 عامًا، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة دائرة المركز، داخل دورة مياه المزرعة، مرتديين كامل ملابسهما، ووجود آثار قيء بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول