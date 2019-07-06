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مصرع شخصين تناولا كشري بمبيد حشري في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، إثر تناولهما طعام "كشري" ملوثا بمبيد حشري داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ، تم تحرير محضر رقم 3806 إداري مركز بيلا، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد عثور أهالي عزبة السبارته التابعة لقرية الجرايدة دائرة المركز على جثتين داخل مزرعة دواجن.
انتقل رئيس مباحث مركز بيلا ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين وجود جثتي كل من: "أحمد.س.أ.ج - 27 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته "رجب.ا.م.ز - 27 عامًا، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة دائرة المركز، داخل دورة مياه المزرعة، مرتديين كامل ملابسهما، ووجود آثار قيء بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول
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جامعة-الاسكندرية

تجديد الثقة لمتوفىً بنادي «هيئة التدريس» بالإسكندرية

فوجئ أعضاء هيئة التدريس "دكاترة وأساتذة" بجامعة الإسكندرية، بقرار تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارة "نادي أعضاء هيئة التدريس"، وأن القائمة تضمنت عضوا متوفى وهو الدكتور أحمد غانم حافظ، أستاذ سابق بكلية الآداب والذى توفي فى شهر فبراير الماضي، حيث أصدرت وزارة التضامن القرار رقم 225 بتجديد الثقة فى المجلس بناء على الطلب المقدم من مديرية التضامن بالإسكندرية بشأن إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت للجمعية؛ حيث تقرر إعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية نادي أعضاء هيئة لتدريس بجامعة الإسكندرية المقيدة برقم 244 لسنة 1967.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

زيادة أسعار الحج السياحي.. الحكومة تنفي 11 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: زيادة سعر رغيف الخبز والسلع التموينية، سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، تقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق، انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، خصخصة منظومة التأمين الصحي.
الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
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اسعاف (2)

إغماء طالب أزهري في امتحان «التوحيد» بكفر الشيخ

تعرض طالب فى الصف الثالث الثانوى الأزهري بكفر الشيخ، اليوم السبت، للإصابة بحالة "إغماء" بشكل مفاجئ، في أثناء أداء امتحان مادة التوحيد للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية الأزهرية، داخل لجنة الامتحان بالمعهد الديني ببلطيم. واستدعى رئيس لجنة المراقبة بالمعهد الدينى ببلطيم، سيارة إسعاف إلى المدرسة لنقل الطالب، ويدعى "أحمد ياسر محمد- 18 عامًا"، وتم إسعافه داخل اللجنة بمعرفة طاقم سيارة الإسعاف، ليستكمل أداء امتحان مادة التوحيد عقب إفاقته والاطمئنان على حالته الصحية.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (1)

أزمة صدرية لطالبة ثانوي داخل اللجنة بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع "، 18 عامًا، اليوم السبت، للإصابة بأزمة صدرية مفاجئة في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
سيارة -اسعاف

لمبة تسقط على طالبة بكفر الشيخ.. وإصابتها في العين

شهدت إحدى لجان الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة الطالبة "آلاء إبراهيم أحمد"، 17 عامًا، في العين إثر سقوط لمبة داخل لجنة مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية عليها، أثناء أدائها الامتحان، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى دسوق العام . يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية، داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات.
الثانوية-العامة-امتحان-اللغة-الانجليزية-في-مطروح (2)

إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
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