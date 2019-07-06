مصرع شخصين تناولا كشري بمبيد حشري في كفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
جثة - صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، إثر تناولهما طعام "كشري" ملوثا بمبيد حشري داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ، تم تحرير محضر رقم 3806 إداري مركز بيلا، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد عثور أهالي عزبة السبارته التابعة لقرية الجرايدة دائرة المركز على جثتين داخل مزرعة دواجن.
انتقل رئيس مباحث مركز بيلا ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين وجود جثتي كل من: "أحمد.س.أ.ج - 27 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته "رجب.ا.م.ز - 27 عامًا، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة دائرة المركز، داخل دورة مياه المزرعة، مرتديين كامل ملابسهما، ووجود آثار قيء بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول
انتقل رئيس مباحث مركز بيلا ومعاونوه، لمكان البلاغ، وتبين وجود جثتي كل من: "أحمد.س.أ.ج - 27 عامًا، صاحب مزرعة دواجن، وابن خالته "رجب.ا.م.ز - 27 عامًا، فلاح، ومقيمان بقرية الجرايدة دائرة المركز، داخل دورة مياه المزرعة، مرتديين كامل ملابسهما، ووجود آثار قيء بجوارهما، وبقايا طعام على منضدة بالمزرعة، ونزول مادة رغوية من الفم.
بسؤال عم مالك المزرعة ويدعى "صبري.م.ا - 55 عامًا"، ووالد الثاني "الشحات.م.ز - 51 عامًا"، فلاح، قررا أن المذكورين تناولا طعام الكشرى، عليه آثار مبيد حشري خاص بتطهير المزرعة قبل بداية العمل بها، ولا يتهم أحدا بالتسبب في وفاتهما.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أنه لا يوجد إصابات ظاهرية بالجثتين، ويشتبه أن سبب الوفاة هو تناولهما مادة سامة باللمس أو الاستنشاق أو الشرب، ولا توجد شبهة جنائية.