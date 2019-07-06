السيسي يوجه بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كامل الوزير وزير النقل، الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مناقشة تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء، من خلال تكثيف التعاون بين وزارتي النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئي في جميع مشروعات النقل والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي.

كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء.ووجه السيسي، بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر، مشددا على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة،