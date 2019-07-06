حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية، التي شددت على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق.

وأضافت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي