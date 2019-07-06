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حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية، التي شددت على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق.
وأضافت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (8)

حقيقة انتداب الأطباء تعسفيا للعمل بالتأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار وزارة الصحة الأطباء على الانتداب تعسفيا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، والطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
الانتحار-شنقا

مصر ترد على أنباء تصدرها دول العالم في الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الانتحار، موضحا أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدر مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017، بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
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هل تسحب العاصمة الإدارية أراضي الشركات العقارية؟

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، ما تسبب في هروب المستثمرين، موضحا أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي أوضحت أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
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أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
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حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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