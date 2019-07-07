اكسري الروتين وجربي التورتات الحادقة لعشاء مميز

احرصي على التنويع في الأصناف التي تقدمينها لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك، فالعديد من الحيل تساعدك كي يحبوا تناول الطعام من المنزل بدلا من الذهاب للمطاعم وتناول صنف غير مضمون
التورتات من الحلويات التي نعشقها جميعًا وهي من الأصناف اللذيذة التي نتناولها في أعياد الميلاد والمناسبات، منها بالشيكولاتة والكريمة والفواكة، وأيضًا بالأيس كريم، البعض لا يحب تناول السكريات بالتالي لا يتناول مثل هذا النوع من الحلويات، لكن يمكنك تجربة التورتة الحادقة سيحبها أطفالك وأفراد عائلتك وتصلح كوجبة عشاء خفيفة ومميزة أو للإفطار إذا كان لديكِ ضيوف وترغبين في كسر الروتين وإعداد أصناف لذيذة وجديدة لهم، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض أنواع التورتات الحادقة التي يمكنك تجهيزها بطرق بسيطة.
تورتة التونة
المكونات
توست
كريمة لباني
بودرة بصل
مستردة
ملح وفلفل أسود
تونة
طماطم
مايونيز
فلفل ألوان
كوب زيتون شرائح
بصل شرائح
جزر مبشور
طريقة التحضير:
- تخلصي من أطراف التوست ويفضل أن يكون طازجا.
- رصي التوست في صينية، ضعي طبقة من التونة والفلفل والزيتون والطماطم.
- ضعي طبقة أخرى من التوست، وعليها
تورتة التونة
المكونات
توست
كريمة لباني
بودرة بصل
مستردة
ملح وفلفل أسود
تونة
طماطم
مايونيز
فلفل ألوان
كوب زيتون شرائح
بصل شرائح
جزر مبشور
طريقة التحضير:
- تخلصي من أطراف التوست ويفضل أن يكون طازجا.
- رصي التوست في صينية، ضعي طبقة من التونة والفلفل والزيتون والطماطم.
- ضعي طبقة أخرى من التوست، وعليها طبقة من الحشو، ثم طبقة أخيرة من التوست.
- اضغطي جيدًا على التوست، وضيفي الجبنة والمايونيز والكاتشب ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد إخراجها من الثلاجة يمكنك استخدام شرائح الخيار والطماطم والزيتون والخس لتزيين التورتة.
تورتة اللانشون
المكونات
توست
جبنة
لانشون
زيتون
خس
طماطم
مايونيز
بودرة ثوم
زيتون
خيار
لبن
جزر
نعناع
طريقة التحضير:
- في قالب أو صينية فرن ضعي ورق الفويل.
- انزعي أطراف التوست الطازج، ثم رصيه في الصينية.
- اخلطي المايونيز وبودرة الثوم والجبنة والزيتون واللانشون واللبن والجزر والنعناع، وتأكدي من خلط كافة المكونات جيدًا.
- ضعي طبقة من خليط المايونيز السابق على التوست.
- رصي طبقة توست ثانية، ثم ضعي طبقة من الحشو.
- استمري في عمل طبقات من التوست والحشو، حتى الطبقة النهائية.
- غطي التورتة بورق الفويل، وضعيها في الثلاجة.
- انزعي طبقة الفويل وزيني التورتة بالخس والمايونيز واللانشون والجبن والزيتون.
تورتة جبنة
المكونات
توست
جبنة أكثر من نوع مفضل لكِ
مايونيز
مستردة
بودرة ثوم
طماطم شيري
زيتون أخضر وأسود
فلفل ألوان
خيار شرائح
جبنة مبشورة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الجبنة والمايونيز والمستردة وبودرة الثوم والملح والفلفل الأسود، وتأكدي من تجانس كافة المكونات.
- في صينية الفرن أو قالب الكيك، ضعي التوست ثم خلطة الحشو السابقة.
- رصي طبقة ثانية من التوست ثم الحشو، واستمري في ذلك حتى تنتهي من كل الطبقات وتكون التورتة جاهزة.
- ضعي التورتة في الثلاجة ساعة على الأقل.
- زيني التورتة بالزيتون الأأخضر والأسود والطماطم والجبنة المبشورة.
تورتة حادقة بالفراخ
المكونات
توست
فراخ
فلفل ألوان
زيتون شرائح
كاتشب ومايونيز
جبنة
طريقة التحضير:
- تخلصي من أطراف التوست، ويفضل أن يكون طازجا.
- في صينية فرن ضعي كيس نايلون في القاع.
- رصي طبقة توست، ويمكنك دهنها بالجبنة، أي نوع مفضل لديكِ سواء كان شيدر أو موتزاريلا.
- جهزي شاورما الفراخ، اغسلي الفراخ جيدًا بالماء والملح والدقيق والخل.
- في طاسة تيفال على النار ضعي القليل من الزيت.
ضيفي شرائح الفراخ للطاسة التيفال، وشوحيها حتى يتغير لونها.
- ضيفي الملح والفلفل الأسود، ويمكنك إضافة الكركم، ثم ضيفي شرائح الفلفل الألوان والبصل والزيتون.
- اتركي الفراخ على النار حتى التأكد من تسويتها جيدًا.
- ضعي طبقة من شاورما الفراخ على التوست ويفضل أن تكون باردة حتى لا يتفتت التوست سريعًا.
- رصي طبقة التوست ثم طبقة الشاورما، واستمري في ذلك حتى الانتهاء، ثم ضعي الخس والطماطم والمايونيز على الوجه، ويمكنك وضع الجبنة المبشورة أيضًا.