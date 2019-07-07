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اكسري الروتين وجربي التورتات الحادقة لعشاء مميز

احرصي على التنويع في الأصناف التي تقدمينها لعائلتك، وبشكل خاص أطفالك، فالعديد من الحيل تساعدك كي يحبوا تناول الطعام من المنزل بدلا من الذهاب للمطاعم وتناول صنف غير مضمون
تحرير:آية أشرف ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تورتة حادقة
تورتة حادقة
التورتات من الحلويات التي نعشقها جميعًا وهي من الأصناف اللذيذة التي نتناولها في أعياد الميلاد والمناسبات، منها بالشيكولاتة والكريمة والفواكة، وأيضًا بالأيس كريم، البعض لا يحب تناول السكريات بالتالي لا يتناول مثل هذا النوع من الحلويات، لكن يمكنك تجربة التورتة الحادقة سيحبها أطفالك وأفراد عائلتك وتصلح كوجبة عشاء خفيفة ومميزة أو للإفطار إذا كان لديكِ ضيوف وترغبين في كسر الروتين وإعداد أصناف لذيذة وجديدة لهم، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض أنواع التورتات الحادقة التي يمكنك تجهيزها بطرق بسيطة.
تورتة التونة المكونات توست كريمة لباني بودرة بصل مستردة ملح وفلفل أسود تونة طماطم مايونيز فلفل ألوان كوب زيتون شرائح بصل شرائح جزر مبشور طريقة التحضير: - تخلصي من أطراف التوست ويفضل أن يكون طازجا. - رصي التوست في صينية، ضعي طبقة من التونة والفلفل والزيتون والطماطم. - ضعي طبقة أخرى من التوست، وعليها
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لأكلات شهية.. اعرفي أسرار الأرز المفلفل في 11 خطوة

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