وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم الفراعنة قبل لقاء الأولاد

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

وائل جمعة

دعم وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية. ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.

وكتب وائل جمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "المهارة الفردية والإنهاء المتميز كانت أهم مميزاتنا أمام التراجع البدني في مباريات دور المجموعات.. نحتاج للتركيز والقتال من أجل إسعاد جمهورنا وتحقيق التأهل إن شاء الله". المهاره الفردية والإنهاء المتميز كانت اهم مميزاتنا امام