الحكومة تحسم جدل تداول أدوية تسبب الفشل الكلوي

٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

هالة زايد وزير الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي والصيدليات صالحة وآمنة تماما، مشددة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة تتابع أولا بأول وتصدر الوزارة منشورات رسمية في هذا الصدد، مضيفة أنها لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو قاتلة، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية