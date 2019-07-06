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«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي

تحرير:كريم محجوب ٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
غلاف رواية امرأة في حقيبة
غلاف رواية امرأة في حقيبة
أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
ويضيف شرقاوي حافظ: "رغم أنها تقع في 360 صفحة، فإنك لن تدعها حتى تبلغ نهايتها في جلسة واحدة". وتدور أحداث الرواية حول شاب وحيد، يدرس في كلية الطب، ويعيش مع أمه القعيدة في مدينة "ريو دي جانيرو"، لا يمتلك الكثير من الأصدقاء، والحالة الوحيدة التي يشعر فيها بمشاعر إنسانية لطيفة وصادقة هي عندما يكون بصحبة
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ملتقى فلسطين للرواية يعود بحضور جمع من الكتاب العرب

تنطلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يوليو، ولمدة خمسة أيام، فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، في مدن "البيرة"، "رام الله"، و"طولكرم" و"بيت لحم" بمشاركة جمع كبير من الروائيين والكتاب الفلسطينيين والعرب، وتتزامن فعاليات الملتقى مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، وفق ما أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، الذي أضاف أن "كنفاني" يعتبر مؤسسا للرواية الفلسطينية الحديثة، وخلف وراءه العديدة من الروايات والمؤلفات القصصية والمسرحية، ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة.
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مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.
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مصر تستضيف معرض كاريكاتير عالمي في «لاونج جوته»

يستضيف معهد التحرير "لاونچ جوته" الثقافي، معرض كاريكاتير "كوبا" بالشراكة مع اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير في مصر «فيكو»، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من أكثر من دولة حول أنحاء العالم، ويستهل المعرض فعالياته ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو من الشهر الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، ويفتح المعرض أبوابه أمام المهتمين من الجمهور يوميًا في تمام الساعة العاشرة صباحاً باستثناء "الإجازات الأسبوعية" يومي الجمعة والسبت.
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المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
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