«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي
تحرير:كريم محجوب
٠٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
غلاف رواية امرأة في حقيبة
أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
ويضيف شرقاوي حافظ: "رغم أنها تقع في 360 صفحة، فإنك لن تدعها حتى تبلغ نهايتها في جلسة واحدة".
وتدور أحداث الرواية حول شاب وحيد، يدرس في كلية الطب، ويعيش مع أمه القعيدة في مدينة "ريو دي جانيرو"، لا يمتلك الكثير من الأصدقاء، والحالة الوحيدة التي يشعر فيها بمشاعر إنسانية لطيفة وصادقة هي عندما يكون بصحبة
ويضيف شرقاوي حافظ: "رغم أنها تقع في 360 صفحة، فإنك لن تدعها حتى تبلغ نهايتها في جلسة واحدة".
وتدور أحداث الرواية حول شاب وحيد، يدرس في كلية الطب، ويعيش مع أمه القعيدة في مدينة "ريو دي جانيرو"، لا يمتلك الكثير من الأصدقاء، والحالة الوحيدة التي يشعر فيها بمشاعر إنسانية لطيفة وصادقة هي عندما يكون بصحبة الجثة التي يتعلمون عليها في الكلية، ويظل في هذه الحالة حتى يقابل فتاة أحلامه، وهي رائعة الجمال، وتلقائية، وجريئة، فيعجب بها، وعندما يصارحها بحبه لها ترفضه، فيرتكب حينها الكثير من الأفعال الغريبة عن شخصيته تمامًا.
ولد الكاتب الشاب رافاييل مونتيز عام 1990 في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ونُشرت له العديد من المجموعات القصصية، وتتميز كتاباته بالرعب والجريمة والغموض، وتلقى أعماله إشادات كبار النقاد والكتاب.